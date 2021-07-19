Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu

Tokyo Olimpiyatları'nda sporcular cinsel ilişkiye girmesin diye bu yatağa umut bağladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bayram mesajı! Aşı yaptırmayanlara bir çağrısı var

Danimarka'nın Extra Bladet gazetesinin haberine göre, uzun süredir hasta olan karikatürist Westergaard, 86 yaşında öldü.

HAKARET İÇERİKLİ KARİKATÜRLER ÇİZMİŞTİ

2005'te Danimarka'nın Jyllands-Posten gazetesinde Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler çizen Westergaard, çok sert tepkiler almıştı. Westergaard, 2015'te de Paris'teki Charlie Hebdo katliamı sonrası hakaret içerikli yeni bir karikatür çizerek, milyonlarca Müslümanı rencide etmişti.

Kurt Westergaard'ın Danimarka gazetesine çizdiği karikatür, birçok ülkede şiddet olaylarına varan tepkilere yol açmıştı. Söz konusu karikatürler, Avrupa çapında bir ifade özgürlüğü tartışmasını da beraberinde getirmişti.

SAKLANARAK YAŞIYORDU

Westergaard bu olaylar sonrasında ölüm tehditlerinin hedefi haline geldi ve gizlenerek yaşamaya başladı. Sonrasında ise Aarhus'ta kale gibi korunan bir evde yaşamını sürdürdü. 2008 yılında karikatüriste yönelik bir saldırı hazırlığı, Danimarka istihbaratı tarafından önlendi ve 3 kişi yargı önüne çıkarıldı. Westergaard, hayatının sonuna kadar koruma altında yaşadı.

5 ÇOCUK BABASIYDI

Yıllardır tehdit edilen ve polis koruması altında yaşayan Kurt Westergaard, evli ve 5 çocuk sahibiydi.