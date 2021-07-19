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Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu - Son Dakika

Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu

19.07.2021 10:18

İslam düşmanlığıyla bilinen Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard, 86 yaşında hayatını kaybetti. 2005'te Danimarka'nın Jyllands-Posten gazetesinde Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler çizen Westergaard, çok sert tepkiler almış, bu olayın üzerine ölüm tehditleri almaya başlayınca yaşamını gizli bir evde sürdürme kararı almıştı. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden Westergaad, evli ve 5 çocuk babasıydı.

Danimarka'nın Extra Bladet gazetesinin haberine göre, uzun süredir hasta olan karikatürist Westergaard, 86 yaşında öldü.

HAKARET İÇERİKLİ KARİKATÜRLER ÇİZMİŞTİ

2005'te Danimarka'nın Jyllands-Posten gazetesinde Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler çizen Westergaard, çok sert tepkiler almıştı. Westergaard, 2015'te de Paris'teki Charlie Hebdo katliamı sonrası hakaret içerikli yeni bir karikatür çizerek, milyonlarca Müslümanı rencide etmişti.

Kurt Westergaard'ın Danimarka gazetesine çizdiği karikatür, birçok ülkede şiddet olaylarına varan tepkilere yol açmıştı. Söz konusu karikatürler, Avrupa çapında bir ifade özgürlüğü tartışmasını da beraberinde getirmişti.

SAKLANARAK YAŞIYORDU

Westergaard bu olaylar sonrasında ölüm tehditlerinin hedefi haline geldi ve gizlenerek yaşamaya başladı. Sonrasında ise Aarhus'ta kale gibi korunan bir evde yaşamını sürdürdü. 2008 yılında karikatüriste yönelik bir saldırı hazırlığı, Danimarka istihbaratı tarafından önlendi ve 3 kişi yargı önüne çıkarıldı. Westergaard, hayatının sonuna kadar koruma altında yaşadı.

5 ÇOCUK BABASIYDI

Yıllardır tehdit edilen ve polis koruması altında yaşayan Kurt Westergaard, evli ve 5 çocuk sahibiydi.

Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu

Kurt Westergaard, Hz Muhammed, Danimarka, Hakaret, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (6)
  • erhan yazar: Ne acılar çekti hain çek3 çeke öldü ve öbür dünyadada yana yana kalacak.. muhammed Allahın elçisi.. herkesi iyiye Allaha kurana doğru yola helal yaşamaya davet etmiş kutsal iyi yürekli bie elçiydi.. onahakaret eden bu dünya öbür dünyada cehennemi yaşar Cevap Yaz 54 2 Yayından Kaldır
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