Son Dakika Haberleri: Her Çocuk İçin Sosyal Uyum" Projesi

Her Çocuk İçin Sosyal Uyum" Projesi

52 dakika önce

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Türkiye Judo Federasyonu ve Kilis Belediyesi iş birliğiyle yürütülen "Her çocuk için sosyal uyum" projesi kapsamında Türk ve Suriye çocuklar, judo antrenmanı yaptı.

Her Çocuk İçin Sosyal Uyum
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Türkiye Judo Federasyonu ve Kilis Belediyesi iş birliğiyle yürütülen "Her çocuk için sosyal uyum" projesi kapsamında Türk ve Suriye çocuklar, judo antrenmanı yaptı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, UNICEF tarafından da desteklenen sosyal uyum projesi kapsamında 20'şer Türk ve Suriyeli genç, Kilis'te tatamiye çıktı.

Judo sporunu sevdirmek amacıyla yürütülen proje kapsamındaki antrenman sonrası yetkililer ve aileler yemekte bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, judonun felsefesi ve öğretileri doğrultusunda çocuklara verilen eğitim sayesinde kardeşlik ve empati gelişiminin ilerleyen dönemlerde görüleceğini belirterek, "Federasyonumuzun ürettiği örnek proje sayesinde iki ülke çocukları judo sporuyla kendilerini en iyi şekilde ifade etme olanağı buldular." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Kilis Belediyesi tarafından UNICEF Gaziantep saha ofisi sorumlusu Yannick Brand, Judo Federasyonu eski başkanı Fatih Uysal, Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'e plaket verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:27 Kaynak: AA

Kilis, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Kuruldu Afyon, Her 100 Dolarlık İthalat Karşılığı 411 Dolarlık İhracat Yaptı

BBG Yarışmasında Birinci Olan 02 Melih, Kazandığı Parayı Ne Yaptığını Anlattı Maduro'dan Şirketlere Talimat: Türkiye'de Hesap Açın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 17:19:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Her Çocuk İçin Sosyal Uyum" Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]