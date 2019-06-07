Son Dakika Haberleri: Her Resminin İçine Başka Bir Resim Gizleyen Çılgın Ressamdan Beyin Jimnastiği Yaptıran 21 Eser
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Her Resminin İçine Başka Bir Resim Gizleyen Çılgın Ressamdan Beyin Jimnastiği Yaptıran 21 Eser

1 saat önce

Oleg Shupliak çizim yaparken size de beyin jimnastiği yaptıran bir ressam. Her resminin içinde bir başka resim daha var. O nedenle resimlere iki kez bakmayı ihmal etmeyin.

Her Resminin İçine Başka Bir Resim Gizleyen Çılgın Ressamdan Beyin Jimnastiği Yaptıran 21 Eser, System.String[]
Oleg Shupliak çizim yaparken size de beyin jimnastiği yaptıran bir ressam. Her resminin içinde bir başka resim daha var. O nedenle resimlere iki kez bakmayı ihmal etmeyin.









































Kaynak: TheGeyik

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:18 
Kültür Sanat
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