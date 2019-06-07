Her Resminin İçine Başka Bir Resim Gizleyen Çılgın Ressamdan Beyin Jimnastiği Yaptıran 21 Eser
1 saat önce
Oleg Shupliak çizim yaparken size de beyin jimnastiği yaptıran bir ressam. Her resminin içinde bir başka resim daha var. O nedenle resimlere iki kez bakmayı ihmal etmeyin.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:18
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