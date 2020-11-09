Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar - Son Dakika

Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar

09.11.2020 09:58

Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerinde katran ağacı dibinde yılın sadece sonbahar ayında yağışlardan sonra görülen sedir mantarı köylülerin ek gelir kaynağı oldu Kilosu 80 ila 100 TL arasında alıcı bulan sedir mantarı Adana'daki...

Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar

Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerinde katran ağacı dibinde yılın sadece sonbahar ayında yağışlardan sonra görülen sedir mantarı köylülerin ek gelir kaynağı oldu

Kilosu 80 ila 100 TL arasında alıcı bulan sedir mantarı Adana'daki fabrikalar aracılığı ile Japonya ve Güney Kore'ye ihraç ediliyor

ADANA - Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerinde katran ağacı dibinde yılın sadece sonbahar aylarında yağışlardan sonra görülen sedir mantarı köylülerin ek gelir kaynağı oldu. Kilosu 80 ila 100 TL arasında alıcı bulan sedir mantarı Adana'daki fabrikalar aracılığı ile Japonya ve Güney Kore'ye ihraç ediliyor.

Her yıl sonbahar ayında görülen yağışların ardından orman köylülerinin beyaz altını olan lezzeti ve vitamin değeriyle bilinen sedir mantarı için Kozan Ticaret Odası, coğrafi işaret başvurusu yaptı. Bölgedeki 35 köyün geliri olan sedir mantarı için köylüler, bölgede görülen yağışların ardından günün ilk ışıklarında sedir mantarı bulmak için ormana akın ediyor.

1600 rakımlı Toros dağı eteklerindeki ormanda ellerinde sopalar ile her ağacın çevresini tek tek tarayan köylüleri buldukları altın değerindeki sedir mantarlarını köye gelen aracılarla Adana'daki fabrikalara satıyor.

Orman köylüsü Melahat Toruk, "Mantar topluyoruz. Satıyoruz. Çok kıymetli. Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. Sadece 2 ay görülüyor" dedi.

Sendir mantarı tüccarı Vahit Todil ise vatandaşlara günlük 10 bin TL para dağıldığını belirterek, mantarların Güney Kore ve Japonya'ya ihraç edildiğini söyledi.

Sedir mantarının coğrafi işaret başvurusunu yapan Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir yılda hava şartları uygun olduğu zaman 50-100 ton arasında sedir mantarının yurt dışına ihraç edilmek üzere bölgede toplandığını söyledi. Kandemir, "Köylülerimizin daha iyi bir ekonomiye sahip olması için sedir mantarına coğrafi işaret almaya çalışıyoruz. Kilosu 100 TL değil 150 TL'ye satılması için çalışıyoruz. Sadece Japonya değil dünyanın bütün ülkelerine sedir mantarı ihraç etmek istiyoruz. Kozan'ın kuzey köyleri ve Feke'nin kuzeybatı 1300 rakımlı Toros dağı eteklerinde yıllık 50-100 ton mantar çıkıyor. Biz buraya kimlik almak istiyoruz. Bizim mantarımızı kimse sahiplenmesin bölge halkı sahiplensin istiyoruz. Bu insanlar vatana her şeylerini feda etmiş insanlar. Bizlerde bu vatandaşlarımızın ekonomisini güçlendirmek markalaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar
Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar
Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar
Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar
Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar
Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar
Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar
Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar
Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar
Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar
Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar
Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar
Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar
Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar
Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar
Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar
Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar
Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar
Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar
Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar
Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar

Türk Lirası, Sonbahar, Kozan, Feke, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası dolar ve euro düştü Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Ayda'nın babası hastane çıkışı görüntülerine gelen acımasız tepkilere isyan edip açıkladı: Reklam için arayanlar var Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir İbrahimovic, son dakikadaki golüyle Milan'ı mağlup olmaktan kurtardı MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti İş yeri sahibi arkadaşlık isteğini reddeden yabancı uyruklu kadını ekmek bıçağıyla sırtından bıçakladı Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı: Genç kadın öldü, eşi yaralı
Ankara'da hafta yoğun başlıyor! Gündemdeki 4 konu, AK Parti MYK toplantısında değerlendirilecek Ankara'da hafta yoğun başlıyor! Gündemdeki 4 konu, AK Parti MYK toplantısında değerlendirilecek         
10:03
9-15 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı 9-15 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı         
09:44
Rıdvan Dilmen'den G.Saray maçının hakemine sert eleştiri: Berbat maç yönetti Rıdvan Dilmen'den G.Saray maçının hakemine sert eleştiri: Berbat maç yönetti         
09:36
Masumlar Apartmanı'nın 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Han, İnci'ye gerçekleri açıklıyor Masumlar Apartmanı'nın 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Han, İnci'ye gerçekleri açıklıyor         
09:10
Felipe Melo'nun Vasco da Gama maçında ayak bileği kırıldı Felipe Melo'nun Vasco da Gama maçında ayak bileği kırıldı         
08:59
Yetiştirdiği 36.5 kiloluk dev kabakları, hiçbir ücret almadan hediye ediyor Yetiştirdiği 36.5 kiloluk dev kabakları, hiçbir ücret almadan hediye ediyor         
08:01
Azerbaycanlı Profesörden Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Milli kahraman adı verilsin Azerbaycanlı Profesörden Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Milli kahraman adı verilsin         
07:44
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
Hazine ve Maliye Bakanlığı için adı geçen Adnan Bali, iddiaları yalanladı Hazine ve Maliye Bakanlığı için adı geçen Adnan Bali, iddiaları yalanladı         
22:15
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı         
19:18
Hareketsiz halde yerde yatan ve ölü sanılan gencin alkollü olduğu ortaya çıktı Hareketsiz halde yerde yatan ve ölü sanılan gencin alkollü olduğu ortaya çıktı         
18:04
Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar         
15:29
Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melania boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melania boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor         
14:10
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 10:09:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ormanda didik didik arıyor, kilosunu 100 liraya satıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei