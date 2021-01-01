Her yıl başında aracı maganda kurşunlarına hedef oluyor - Son Dakika

Her yıl başında aracı maganda kurşunlarına hedef oluyor

01.01.2021 13:14
Her yıl başında aracı maganda kurşunlarına hedef oluyor, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir vatandaşa ait otomobil 2 yıldır üst üste yılbaşında havaya sıkılan mermilerin hedefi oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir vatandaşa ait otomobil 2 yıldır üst üste yılbaşında havaya sıkılan mermilerin hedefi oldu. Mağdur vatandaş yetkililerden bu soruna bir an önce çözüm bulmalarını istedi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde her yılbaşında adeta gelenek haline gelen havaya silah sıkma bu yıl da devam etti. Gece saat 00.00'ı gösterdiği sırada yaklaşık 30 dakika susmayan silahlar, adeta bir savaşı andırdı.

2 yıldır üst üste arabası mermilerin hedefi oluyor

Havaya sıkılan kör mermiler birçok vatandaşı da mağdur ediyor. O mağdurlardan biride Abdalağa Mahallesinde yaşayan İlyas Gizligöl oldu. 2021'in sabahında sokakta park ettiği arabasının sağ, ön camının kırıldığını fark eden Gizligöl, arabasını iyice incelediğinde, camına kör bir merminin isabet ettiğini fark etti.

Mağduriyeti ile ilgili açıklamada bulunan İlyas Gizligöl," 2 yıldır araban yılbaşı kutlamalarında havaya sıkılan mermilerin hedefi oluyor. Geçen sene arabam bagaj kısmına, bu senede arabamın ön camına isabet edip, camı kırmış, 2 yıldır üst üste maddi zarara uğruyorum. Her yıl silah havaya silah sıkmanın engellenmesi gerekiyor, bunu da ancak yetkililer yapabilir. Sözde bu yıl tedbir amacıyla başka sokağa almıştım ama oda kar etmedi" Dedi

Gizligöl,"Her zaman ki gibi cana geleceğine mala gelsin diyerek kendimize teselli veriyoruz" diye konuştu - ŞANLIURFA

Her yıl başında aracı maganda kurşunlarına hedef oluyor
Her yıl başında aracı maganda kurşunlarına hedef oluyor

Şanlıurfa, Otomobil, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Her yıl başında aracı maganda kurşunlarına hedef oluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui ile ilgili doktorundan ilk açıklama geldi Bu nasıl vicdansızlık! Biri hamile 2 yılkı atı silahla vurularak öldürüldü Esenyurt'ta sokak ortasında kadın cesedi bulundu Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen 'Hayalet Orhan' yurt dışına kaçarken yakalandı Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu Yargıtay, eşini annesiyle görüşmeye zorlayan ve cinsel içerikli sitelere giren kocayı kusurlu buldu Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi
7'nci kattan düşen liseli Feyzanur feci şekilde can verdi 7'nci kattan düşen liseli Feyzanur feci şekilde can verdi         
13:24
G.Saray'la anılıyordu! Atletico'dan ayrılan Diego Costa'nın sözleşmesindeki detay dikkat çekti G.Saray'la anılıyordu! Atletico'dan ayrılan Diego Costa'nın sözleşmesindeki detay dikkat çekti         
12:40
Milli Piyango'da büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı! 75 milyon TL Varlık Fonu'na kaldı Milli Piyango'da büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı! 75 milyon TL Varlık Fonu'na kaldı         
12:28
Mesut Özil, sosyal medyadan kızının yüzünü ilk kez paylaştı Mesut Özil, sosyal medyadan kızının yüzünü ilk kez paylaştı         
12:21
Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi? Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi?         
12:06
Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Çağrı Atakan, Survivor 2021'e gidiyor Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Çağrı Atakan, Survivor 2021'e gidiyor         
11:42
Büyükçekmece'de yarım milyonluk gaspı vatandaş engelledi Büyükçekmece'de yarım milyonluk gaspı vatandaş engelledi         
09:41
Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı         
09:07
Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı         
08:17
Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider         
00:31
Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada         
00:02
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu         
23:02
Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi         
22:00
Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti         
18:06
Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
15:29
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 13:37:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Her yıl başında aracı maganda kurşunlarına hedef oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei