"Her zaman Atamızın izindeyiz" - Son Dakika

Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen yürüyüşe 7'den 77'ye yüzlerce Eskişehirli katıldı.

Odunpazarı Belediyesi, 10 Kasım Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programları kapsamında "Ata'mızın İzinde Yürüyoruz" etkinliği düzenledi. Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi tarafından Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Odunpazarı Belediyesi başkan yardımcıları, daire müdürleri ve personelinin yanı sıra Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri kursiyerleri, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), ESES Kamp, Anadolu Kaşifleri, Esdağ Doğa Aktiviteleri Grubu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü, Psikoloji ve Yaşam Kulübü, Toplum Gönüllüleri, Gençlik Atölyesi, Kafkas Kültür Kulübü, Engeenering Society Of Eskişehir Kulübü ile Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Kulübü katıldı.

Yürüyüşe katılanlar etkinlik öncesinde Ata'nın manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Katılımcılar saygı duruşunun ardından hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Etkinlik öncesinde konuşan Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Figen Engin, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 83'üncü yıl dönümünde büyük bir özlem, saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Katılımcılar, konuşmanın ardından "Ata'mızın İzinde Yürüyoruz" yazılı pankart ile yürüyüşe başladı.