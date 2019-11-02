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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Adana Atatürk Hakemler: Ergin Sarı, Oğuz Cılız, İsmail Binbir Adana Basketbol: Melis Uçar 2, İremnaz Topuz 6, Nur Nihan Dabakoğlu 2, Sera Özelçi 6, Ivashchanka 3, Adams 27, Nuran Tutsak 2, Sevgi Tonguç, Prince 9, Sinem Taştan, Dikaioulaku 23Bellona Kayseri Basketbol: Beril Albayrak,...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Adana Atatürk


Hakemler: Ergin Sarı, Oğuz Cılız, İsmail Binbir


Adana Basketbol: Melis Uçar 2, İremnaz Topuz 6, Nur Nihan Dabakoğlu 2, Sera Özelçi 6, Ivashchanka 3, Adams 27, Nuran Tutsak 2, Sevgi Tonguç, Prince 9, Sinem Taştan, Dikaioulaku 23

Bellona Kayseri Basketbol: Beril Albayrak, Fatma Dikmen, Ayşegül Günay Aladağ 11, Gizem Sezer 4, Gamze Zeren 3, Ivankovic 17, Burke 29, Gülse Uğur 2, Perisa 7, Kübra Siyahdemir 3, Barbee 20

1. Periyot: 14-19

Devre: 37-41

3. Periyot: 52-69

5 faulle çıkan: 35.50 Prince (Adana Basketbol)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Adana Basketbol'u 96-80 yendi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:08 Kaynak: AA
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