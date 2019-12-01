Son Dakika Haberleri: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Kadir HasHakemler: Tekin Özübir, Ozan Gönen, Yiğit GönültaşBellona Kayseri Basketbol: Beril Albayrak, Ayşegül Günay Aladağ 10, Ivankovic 12, Barbee 15, Burke 18, Gülse Uğur, Kübra Siyahdemir, Wauters 6BOTAŞ: Büşra Akbaş 14, Marina Baş 6, Melis Gülcan 5, Hollingsvorth 8, Cansu Köksal...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Kadir Has

Hakemler: Tekin Özübir, Ozan Gönen, Yiğit Gönültaş

Bellona Kayseri Basketbol: Beril Albayrak, Ayşegül Günay Aladağ 10, Ivankovic 12, Barbee 15, Burke 18, Gülse Uğur, Kübra Siyahdemir, Wauters 6

BOTAŞ: Büşra Akbaş 14, Marina Baş 6, Melis Gülcan 5, Hollingsvorth 8, Cansu Köksal 14, Hatice Pelin Gülçelik 11, Şenay Zeybek

1. Periyot: 16-18

Devre: 27-34

3. Periyot: 50-47

KAYSERİ(AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, BOTAŞ'ı 61-58 yendi.

Tekin Özübir, basketbol, Kayseri, Gönen, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor'un yıldızı Abdulkadir Ömür, mart ayında sahalara dönüyor
Çağlar'lı Leicester, Cenk'li Everton'ı mağlup etti Trabzonspor'da Jose Sosa, Antalyaspor maçında yok! Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nın, iç sahadaki 7 yıllık yenilmezlik serisi sona erdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 00:08:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]