Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Tekin Özübir, Süleyman Dağlı, Abdullah İlik
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Sera Özelçi 8, Gizem Sezer, Adams 26, Prince 25, Dikaioulaku 21, İrem Naz Topuz 2, Nur Nihan Dabakoğlu 10, Nuran Tutsak, Sevgi Tonguç
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 22, Manso 17, Gökşen Fitik 7, Feride Şevval Akalan 7, Marginean 12, Meltem Avcı 4, Bentley 18, İlayda Güner
1. Periyot: 22-28
Devre: 37-47
3. Periyot: 64-70
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 92-87 yendi.