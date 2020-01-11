Salon: Ankara M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Yücel Çilingir, Abdullah Koputan, Münevver Özemre
OGM Ormanspor: Robinson 11, Paris 14, Nilay Kartaltepe 2, Pelin Derya Bilgiç 21, Ogunbowale 19, Naile Çırak 2, Ladin Özel, Leedham 11, Damla Gezgin 6, Yeliz Doğan
BOTAŞ: Melis Gülcan 13, Büşra Akbaş 10, Hatice Pelin Gülçelik 9, Holingsvorth 9, Marina Bas 18, Işılay Eğin, Şenay Zeybek 8
1. periyot: 24-17
Devre: 52-28
3. periyot: 73-40
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında OGM Ormanspor, BOTAŞ'ı 86-67 mağlup etti.