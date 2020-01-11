Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Ankara M. Sait ZarifoğluHakemler: Yücel Çilingir, Abdullah Koputan, Münevver ÖzemreOGM Ormanspor: Robinson 11, Paris 14, Nilay Kartaltepe 2, Pelin Derya Bilgiç 21, Ogunbowale 19, Naile Çırak 2, Ladin Özel, Leedham 11, Damla Gezgin 6, Yeliz DoğanBOTAŞ: Melis Gülcan 13, Büşra Akbaş 10,...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Ankara M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Yücel Çilingir, Abdullah Koputan, Münevver Özemre

OGM Ormanspor: Robinson 11, Paris 14, Nilay Kartaltepe 2, Pelin Derya Bilgiç 21, Ogunbowale 19, Naile Çırak 2, Ladin Özel, Leedham 11, Damla Gezgin 6, Yeliz Doğan

BOTAŞ: Melis Gülcan 13, Büşra Akbaş 10, Hatice Pelin Gülçelik 9, Holingsvorth 9, Marina Bas 18, Işılay Eğin, Şenay Zeybek 8

1. periyot: 24-17

Devre: 52-28

3. periyot: 73-40

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında OGM Ormanspor, BOTAŞ'ı 86-67 mağlup etti.

Abdullah Koputan, Ankara, Paris, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sezon başından beri paralarını alamayan futbolculardan görülmemiş tepki!
Cenk Tosun yeni takımıyla ilk maçına çıktı Ryan Babel'den deprem paylaşımı Yetişkin film yıldızı Elle Brooke'tan Sheffield United'ın golcüsüne olay sözler

Son Dakika Haberleri
21:58 Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi: "Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordum" - Son Dakika Spor
21:58 ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor
21:54 TÜGVA Adana'dan karate şampiyonası - Son Dakika Spor
21:48 Florin Andone: "Cordoba'ya dönmek isterim" | Transfer Haberleri - Son Dakika Spor
21:44 Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi: "Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordum" - Son Dakika Spor
19:35 Sezon başından beri paralarını alamayan futbolculardan görülmemiş tepki! - Son Dakika Spor
17:53 Cenk Tosun yeni takımıyla ilk maçına çıktı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 22:03:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]