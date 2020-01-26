Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Uğur Özen, Dağder Dağlı, Alper Elçikoca
Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 20, Bahar Çağlar 8, Anderson 27, Snytsina 18, Elif Emirtekin 5, Melisa Korkmaz 4, Middleton 2, Nisa Yalçın, Yağmur Yıldız
Bellona Kayseri Basketbol: Davis 17, Ayşegül Günay Aladağ 8, Kübra İmren Siyahdemir 5, Ivankovic 11, Burke 15, Manolya Kurtulmuş 4, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Beril Albayrak, Gülse Uğur, Wauters
1. Periyot: 18-20
Devre: 43-33
3. Periyot: 65-47
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat, Bellona Kayseri Basketbol'u 84-62 mağlup etti.