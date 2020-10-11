Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Can Mavisu, Kemal Digili, Mustafa Akıllıoğlu
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 8, Gökşen Fitik 13, Iagupova 32, Naumenko 12, Yeliz Doğan 2, Anigwe 6, Feride Şevval Akalan, Nuran Tutsak 2, İlayda Güner 6
Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 13, Alvarez 19, Bradford 25, Ivankovic 12, Melisa Korkmaz 8, Melek Uzunoğlu 5, Nur Sezen Yavuz, Nisa Yalçin 7
1. Periyot: 21-24
Devre: 48-49
3. Periyot: 62-70
5 faulle çıkan: 33.35 Melek Uzunoğlu (Beşiktaş HDI Sigorta)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 89-81 yendi.
- Kaynak: AA
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