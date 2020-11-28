Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

28.11.2020 17:51
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Kadir HasHakemler: Erşan Kartal, Serdar Saraç, Batuhan SöylemezoğluBellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisağde, Melis Gülcan, Ayşegül Günay Aladağ 9, Gülse Uğur 10, Fatma Dikmen, Harrigan 19, Brown 22, Gemelos 13, Esra Ural Topuz 14, Harris 20.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Erşan Kartal, Serdar Saraç, Batuhan Söylemezoğlu

Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisağde, Melis Gülcan, Ayşegül Günay Aladağ 9, Gülse Uğur 10, Fatma Dikmen, Harrigan 19, Brown 22, Gemelos 13, Esra Ural Topuz 14, Harris 20.

Samsun Canik Belediyespor: Nurgül Ersoy, Dilan Çalış, Madden 26, Nazlı Çalışkan 12, Zeynep Sude Kara 2, Fatma Dilara Azaklı 4, Bilgesu Erduran, Sema Nur Ersoy, Elif Korkut 2, Neslihan Demir 8.

1. Periyot: 23-15

Devre: 47-31

3. Periyot: 75-41

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, konuk ettiği Samsun Canik Belediyespor'u 107-54 yendi.

Ayşegül Günay, Erşan Kartal, basketbol, Kayseri, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur, hava durumu sunucusu oldu Cenk Tosun'dan transfer açıklaması: Everton'dan ayrılmayı düşünmüyorum Galata Köprüsü kısıtlama öncesi balıkçılarla doldu taştı Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 lira zam göründü Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun
Yoğun Bakım Derneği Başkanı İsmail Cinel'den koronavirüs uyarısı: Bu haftadan korkun Yoğun Bakım Derneği Başkanı İsmail Cinel'den koronavirüs uyarısı: Bu haftadan korkun         
17:44
İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor         
17:26
Yüzde 95 etkili olduğu söylenen koronavirüs aşısının ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi Yüzde 95 etkili olduğu söylenen koronavirüs aşısının ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi         
17:11
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 144 katlı gökdelen patlayıcılarla yıkıldı Birleşik Arap Emirlikleri'nde 144 katlı gökdelen patlayıcılarla yıkıldı         
16:20
Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı         
15:37
Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor         
15:22
Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü         
14:36
ABD'de başkan seçilen Joe Biden Beyaz Saray'a ABD'de başkan seçilen Joe Biden Beyaz Saray'a "first kedi" getirecek         
14:21
FETÖ'nün sözde imamının evindeki taburenin altından 40 bin dolar çıktı FETÖ'nün sözde imamının evindeki taburenin altından 40 bin dolar çıktı         
13:46
Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor         
12:52
Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor         
11:51
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı         
10:35
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti         
08:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 18:04:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei