Salon: Elazığ İl Özel İdare
Hakemler: Kerem Baki, Serdar Saraç, Umut Özgün Ergün
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 11, Sera Özelçi 6, Cannon 16, Dublevic 18, Baric 7, Mitchell 17, Nuran Tutsak 4
Galatasaray: Asena Yalçın 8, Sude Yılmaz 13, Pelin Derya Bilgiç 12, Steinberga 15, Russell 8, Cansu Köksal, Holingsvorth 9, Misra Albayrak, Mc Coughtry 22
1. Periyot: 22-26
Devre: 35-53
3. Periyot: 61-75
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 87-79 yendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor