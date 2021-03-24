Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Hüseyin Çelik, Ahmet Kemal Digilli, Seda Esen
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Ezgi Manlacı 5, Ladin Özel 4, Öykü Taşkın 21, Gülfer Tokatlı 5, İlknur Yıldızhan 12, Sude Güler 2, Sinem Karacan, Ayşe Burcu Karagöl, Elif Nisa Ercan 2, Güneş Köksal
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 27, Melis Talay 8, Gökşen Fitik 16, Yeliz Doğan 10, İlayda Güner 11, Feride Şevval Akalan 16, Berfin Demir 2, Elanur Menteş
1. Periyot: 12-25
Devre: 30-47
3. Periyot: 41-69
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı ve normal sezonun son hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 90-51 yendi.
Kaynak: AA
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