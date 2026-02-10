Herzog Ziyaretinde Protestolar: 9 Gözaltı - Son Dakika
Herzog Ziyaretinde Protestolar: 9 Gözaltı

10.02.2026 11:29
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti nedeniyle Avustralya'da 9 kişi gözaltına alındı ve dava açıldı.

Avustralya'da, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyareti nedeniyle düzenlenen protestolarda gözaltına alınanlardan 9 kişi hakkında dava açıldı.

ABC News'ün haberine göre Herzog, Sydney'deki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te 15 kişinin öldüğü saldırının kurbanlarını anmak amacıyla düzenlediği resmi ziyaret kapsamında kente geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti, ülke genelinde protestolara neden oldu.

Sydney'de toplanan yaklaşık 6 bin göstericinin Belediye Binası'na yürümek istemesi üzerine çok sayıda kişi, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 9 kişi hakkında dava açıldığı ve "polise saldırma, polise engel olma ve talimatlara uymayı reddetme" gibi suçlardan yargılanacağı ifade edildi.

Herzog'u protesto edenler polisin müdahalesine maruz kaldı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti, ülke genelinde protestolara neden olmuştu.

Herzog'un ziyaretine tepki gösteren yaklaşık 500 kişi, başkent Canberra'daki Garema Meydanı'nda bir araya gelmişti.

Aralarında Avustralya'nın ilk başörtülü senatörü Fatima Payman'ın da bulunduğu göstericiler, kefiye giyerek Herzog'un ziyaretine tepki göstermişti.

Sydney kentinde de belediyenin önünde toplanan binlerce gösterici, bayraklar ve pankartlar taşıyarak Herzog'un ziyaretini protesto etmişti.

New South Wales (NSW) eyalet polisi, Sydney belediye binası önünde toplanan göstericilere sert müdahalede bulunmuştu.

Yeşiller Partisi senatörü David Shoebridge, bir protestocunun bir grup polis tarafından defalarca yumruklandığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Albanese, Herzog'u Avustralya'ya davet etmişti

Başbakan Anthony Albanese, Sydney'deki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te 15 kişinin öldüğü saldırının kurbanlarını anmak amacıyla ülkeye davet etmişti.

Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisinden bazı üyeler ve sivil toplum grupları, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in lideri Herzog'un ülkeye yapması planlanan ziyaretin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC), Avustralya Yahudi Konseyi ve Hind Rajab Vakfı, Herzog'a vize verilmemesi ve hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle Avustralya Başsavcılığına, İçişleri Bakanlığına ve Avustralya Federal Polisine ortak şikayet dilekçesi sunmuştu.

