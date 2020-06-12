Hes Kablo Kayserispor maçından notlar

Vedat yedek soyunduAltay kaledeFerdi Kadıoğlu 11'deTakımlar ateş ölçülerek stada alındıÜlker Stadyumu tamamen dezenfekte edildiBasın tribününde birer sıra boşluk bırakıldıTribünde özel isimlerMustafa AKIN / - Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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