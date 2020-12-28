Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ve Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba mücadeleyi ve sonucu değerlendirdi.

KAPLAN: İYİ BİR TAKIM OLDUĞUMUZU KANITLADIK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Kaplan, önemli bir galibiyet aldıklarını söylerken, "İyi bir maç kazandık. Geriden gelerek maç kazanmak bizi ayrıca mutlu etti. Bir de 2 kere geriye düşüp sonrasında da 3-2 kazanmak bizim adımıza sevindirici. VAR'dan iptal edilen gollerimiz var, bunlara saygı duyuyoruz. Cüneyt hocanın tamamen takdiridir. Biz de az çok kenardan baktığımız için, gollerin iptali doğru gibi geliyor bize. Yani 6 puanlık bir maçı kazandık. Rakibimiz de güzel işler yaptı, onları da kutluyorum. Ama biz Gençlerbirliği olarak, bugün istekli, arzulu, mücadele eden ve maçın sonuna kadar kopmadan devam eden bir oyuncu grubumuz vardı. Hem takım savunmasını iyi yaptık hem de 3'üncü bölgede üretkenliğimiz çok iyiydi. İlk kez 3 gol atıp, takımımız adına sevindiriciydi bunlar da. Ben bu galibiyeti taraftarlarımıza ve Başkanımıza armağan ediyorum. Yani çok iyi bir maç kazandık, geriden gelerek de kazanmak bizim için ayrıca bir artı oldu. Ben buradan bütün oyuncularımı kutluyorum. Bütün camiamıza hayırlı olsun bu 3 puan. Dün kazanan rakiplerimiz hepsi 12'şer puan yaptıktan sonra bizim bugün kazanmamız daha da değerli oldu. Hem 15 puan topladık, hem de Kayserispor'la aramızda 5 puanlık bir fark açmış olduk. Ankara 'mızın iki tane güzel kulübü var. Bunun bir tanesi 1923'te kurulmuş Gençlerbirliği camiası, birisi de 1910'da kurulmuş Ankaragücü camiası. Biz Gençlerbirliği olarak önümüzdeki maçlara bakacağız. Çünkü maç trafiğimiz yoğun. Covid-19'dan dolayı 7-8 tane oyuncumuzu oynatamadık. Onların yerine oynayan oyuncularımız görevlerini son derece güzel yaptılar. Biz iyi bir takım olduğumuzu bugün bir kez daha kanıtladık" dedi. AYBABA: ÇOK KÖTÜ SAVUNMA YAPTIKKayserispor Teknik Direktörü Aybaba, kötü savunma yaptıklarını belirtirken, "İyi oyun, başlangıç iyi, iki kez öne geçtik. Ama çok kötü savunma yaptık. Ne kadar iyi oyun diye bahsediyorsak savunma da o kadar kötü. Kalemize gelen her top ya gol oldu ya da gol pozisyonu oldu. Biraz savunmayı doğru planlayabilseydik öne geçtiğimiz maçta belki daha da farkla kazanabilirdik. Üzerimizde de büyük bir şanssızlık var. Girdiğimiz pozisyonlarda olmuyor, bir türlü olmuyor. Ama takımın oyunu, isteği çok iyi. Bugün eğer savunma oyuncularımız eğer bire bir teması yapabilse, alan daraltsa, doğru pozisyon alsa bu maç böyle bitmezdi. Yapacağımız bir şey yok. Çalışacağız bunların hepsini düzeltmeye bakacağız" diye konuştu. "HAKEMLERLE İLGİLİ KONUŞMUYORUZ"

Hakemin maçı yönetimi hakkında Aybaba," Hakemlerle ilgili biliyorsunuz biz çok yorum yapmıyoruz. Hakem hocaları var, onlar konuşuyorlar. Biz içerideyiz, göremiyoruz pozisyonların çoğunu göremiyoruz. Bilgi geldikten sonra biz de yorum yapabiliyoruz. Şu anda öyle bir bilgi de gelmedi bize. Cüneyt Çakır da iyi bir hakemdir zaten" ifadelerini kullandı.

- Ankara