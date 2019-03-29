Hesap Kilitleme Cezalı Hamburger Yeme Kapışması
1 saat önce
Bu video için Youtuber arkadaşımız Furkan Yaman'ın ortağı olduğu Kadıköy Bahariye'deki Burger@ restoranına konuk olduk. Bakalım onca hesap kime kilitlenecek?
Bu video için Youtuber arkadaşımız Furkan Yaman
'ın ortağı olduğu Kadıköy Bahariye
'deki Burger@ restoranına konuk olduk. Bakalım onca hesap kime kilitlenecek?
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:48 Kaynak: Youtube
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