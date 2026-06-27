Heyamo’nun genç sesi Ceren Ece Öksüz: Barış Manço ve Kazım Koyuncu gibi iz bırakmak istiyorum

Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin jenerik müziği Heyamo ile adını duyuran genç sanatçı Ceren Ece Öksüz, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Müzik yolculuğunun ilk sahne deneyimiyle başladığını anlatan Öksüz, kültürel değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti. Anadolu müziğini modern müzikle harmanlayarak gelecek nesillere aktarmak istediğini belirten genç sanatçı, Barış Manço ve Kazım Koyuncu gibi kalıcı eserler bırakmayı hedeflediğini söyledi.

Genç yaşına rağmen güçlü sesi ve yorumuyla dikkat çeken Ceren Ece Öksüz, müzik kariyerine, kültürel mirasa ve gelecek hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle Anadolu müziğinin yaşatılması gerektiğini vurgulayan Öksüz, sanat anlayışını ve hedeflerini anlattı.

"HEYAMO'YU OKUMAK BENİM İÇİN ÇOK ÖZELDİ"

Öksüz, geniş kitlelerin kendisini tanımasına vesile olan projeyi anlatarak, “Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin jenerik müziği olan Heyamo’yu okudum” dedi. Genç sanatçı, bu eserin kariyerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

"İLK ALKIŞLAR HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Müziğe olan bağlılığının ilk sahne deneyimiyle güçlendiğini söyleyen Öksüz, "Müzik kursunda ilk kez sahne aldığım geceki alkışlar, bu işi seçmemi sağladı" ifadelerini kullandı. Sahneden aldığı enerjinin kendisini profesyonel müzik yolculuğuna yönlendirdiğini belirtti.

"YOZLAŞAN KÜLTÜRÜMÜZÜ KORUMAK İSTİYORUM"

Kültürel değerlerin korunmasına önem verdiğini dile getiren genç sanatçı, “Yozlaşan kültürümüzü korumak istiyorum” dedi. Sahne kimliğine de özen gösterdiğini belirten Öksüz, “Sahne kıyafetlerime çok dikkat ediyorum, annemle birlikte tasarlıyoruz” sözleriyle ailesinin desteğine dikkat çekti.

"DİJİTAL MECRALARDA VAR OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Müzik sektöründeki değişime değinen Öksüz, “Sektörde herkes kendi imkanlarıyla dijital mecralarla yayılmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı. Dijital platformların genç sanatçılar için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Öksüz, üretmeye devam ettiğini söyledi.

"BARIŞ MANÇO VE KAZIM KOYUNCU GİBİ İZ BIRAKMAK İSTİYORUM"

Sanat anlayışını anlatan genç sanatçı, “Farkındalık yaratan işler yapmak istiyorum” dedi. Öksüz, “Barış Manço ve Kazım Koyuncu gibi arkada iz bırakan işler istiyorum” sözleriyle hedeflerini açıklarken, “Modern müzikle Anadolu müziğini birleştirerek kaybolmak üzere olan türküleri aktarmak istiyorum” ifadeleriyle kültürel mirası yaşatma arzusunu vurguladı.