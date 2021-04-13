Heyelan bölgesinde binalar tahliye ediliyor, kamulaştırma başladı - Son Dakika

Heyelan bölgesinde binalar tahliye ediliyor, kamulaştırma başladı

13.04.2021 14:03
Heyelan bölgesinde binalar tahliye ediliyor, kamulaştırma başladı, System.String[]

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile birlikte, toprak kaymasının yaşandığı Kavaklı Mahallesi Üftade Cami çevresinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile birlikte, toprak kaymasının yaşandığı Kavaklı Mahallesi Üftade Cami çevresinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü.

Başkan Dündar, "Almış olduğumuz meclis kararının ardından, toprak kaymasının yaşandığı riskli bölgedeki konut ve işyerlerinin kamulaştırma çalışmalarına, önümüzdeki haftadan itibaren başlıyoruz" dedi.

Kavaklı Mahallesi Üftade Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın bahçesinde yaşanan toprak kayması sonucu, Kazım Baykal Caddesi üzerindeki apartman ve iş merkezleri zarar görmüş, can ve mal kaybı yaşanmaması için binalar, valiliğin talimatıyla boşaltılarak mühürlenmişti. Zemin etüt çalışmalarının ardından riskli olduğu tespit edilen bölgedeki işyeri ve konutların, Osmangazi Belediyesi tarafından kamulaştırılması kararı alınmış, bu karar geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Nisan ayı aylık olağan meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilmişti.

Mecliste kabul edilen kamulaştırma kararının ardından AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve ilgili birim amirleri ile birlikte Üftade Sokak ve çevresinde incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Yaşanan toprak kayması sonucu Kazım Baykal Caddesi üzerindeki binalar hasar gördü. Çok şükür ki insanlarımızın canlarına bir zarar gelmedi. Yaşanan olayın ardından bölgede yürütülen zemin etüt çalışmaları tamamlandı ve bölgenin riskli olduğu tespit edildi" dedi.

Binalar tahliye ediliyor

Bursa Valiliği'nin koordinatörlüğünde, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve diğer ilgili birimlerin almış olduğu karar ve düzenlenen rapor doğrultusunda, binaların insanların yaşamasına uygun olmadığının tespit edildiğini ifade eden Başkan Dündar, "Bu kararın ardından binalar kapatıldı. Vatandaşların tahliye işlemleri devam ediyor. Kurulda alınan karar gereği bu bölgede zarar gören binaların kamulaştırma görevi de Osmangazi Belediyesi'ne verildi. Nisan ayı meclis toplantısında da, bu binaların kamulaştırılması kararını aldık. Bu kararın ardından önümüzdeki günlerde bu binaların kamulaştırma çalışmaları da başlamış olacak. Aldığımız karar doğrultusunda, toprak kaymasının yaşandığı bu riskli bölgede 98 mesken, 141 iş yeri olmak üzere toplam 239 bağımsız bölüm kamulaştırılacak" diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Kılıç, "Osmangazi Belediyemiz, bu riskli binaların bir an önce kaldırılması ile ilgili bölgede bir kamulaştırma kararı aldı. Alınan bu karar için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bursa'mızın en önemli tarihi akslarından biri olan bu bölgede, inşallah bu riskli yapıların da kaldırılması ile birlikte bu bölgemiz rahat bir nefes almış olacak" dedi. - BURSA

Heyelan bölgesinde binalar tahliye ediliyor, kamulaştırma başladı
Heyelan bölgesinde binalar tahliye ediliyor, kamulaştırma başladı
Heyelan bölgesinde binalar tahliye ediliyor, kamulaştırma başladı
Heyelan bölgesinde binalar tahliye ediliyor, kamulaştırma başladı
Heyelan bölgesinde binalar tahliye ediliyor, kamulaştırma başladı
Heyelan bölgesinde binalar tahliye ediliyor, kamulaştırma başladı
Heyelan bölgesinde binalar tahliye ediliyor, kamulaştırma başladı

Mustafa Dündar, Osmangazi, AK Parti, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Heyelan bölgesinde binalar tahliye ediliyor, kamulaştırma başladı - Son Dakika


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