Heyelan Mağduru: İstinat Duvarı İstiyor

27.01.2026 09:35
Cemil Yüksel, heyelan nedeniyle iş yerinin zarar gördüğünü ve istinat duvarı talep ediyor.

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'un Erfelek İlçesi Balıfakı Köyü'nde yaşayan Cemil Yüksel, heyelan nedeniyle iş yerinin zarar gördüğünü belirterek, yetkililerden yardım istedi. Yüksel, "Heyelan yaklaşık 20 gün önce oldu. Heyelan olunca kapıdan içeri toprak girdi, duvarı yıktı" dedi.

Sinop'un Erfelek ilçesi Balıfakı Köyü'nde yaşayan Cemil Yüksel, yaklaşık 20 gün önce meydana gelen heyelandan ötürü işyerinin zarar gördüğünü ve mağdur olduğunu söyledi.

Yüksel, geçen sene de heyelan olduğunu ve o zamanlar AFAD'a dilekçe verdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"AFAD'tan geldiler, 'Biz buraya bir şey yapamayız' dediler. Benim vatandaş olarak kendim buna gücüm yetmez. Bu sene kendi imkanlarımla toprağı biraz temizledim ama tekrar oluştu. Buraya bir istinat duvarı çekilmesi gerek. Eğer benim binam olmasa zaten köy yolunu kapatıyor. Burası merkezi bir yer. Kaymakamlıktan geldiler, Erfelek İlçe Özel İdaresi'nden geldiler ve 'Buraya bizim gücümüz yetmez. Bu büyük bir heyelan ve bunun için İl Özel İdaresine müracaat etmeniz lazım' dediler. 'Dilekçenizi oraya göndereceğiz' dediler. Şu anda ben binayı boşalttım zaten. İçindeki malzemelerini falan aldım. Şu anda heyelanla ilgili devletimizden yardım bekliyoruz. Heyelan yaklaşık 20 gün önce oldu. Heyelan olunca kapıdan içeri toprak girdi, duvarı yıktı. İçerideki malzemeyi aldık bir şey olmadan. Fakat su da girdik içeri. Bu konuda mağduruz. Ben yetkililere şunu söylemek istiyorum; buraya bir istinat duvarı lazım. Bu toprak daha yukarıdan kopuyor. Buna vatandaşın gücü yetmez. Buraya bir istinat duvarı çekilmesi gerekiyor. ya kazıklanması gerekiyor ya istinat duvarı. Benim bina olmasa diğer vatandaşlar da mağdur olacak. Bina olması yola gelecek ve yoldan alt tarafta binalar atlayacak. Bir daha heyelan olursa bu sefer binayı yıkar ve yolu da kapatır. Köy yolunu da kapatır."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
