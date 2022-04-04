Heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu saat 16.00'da ulaşıma açılacak - Son Dakika
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Heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu saat 16.00'da ulaşıma açılacak

04.04.2022 14:52
Heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu saat 16.00'da ulaşıma açılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Dağı Tüneli'nin bulunduğu bölgedeki heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun saat 16.00 itibarıyla ulaşıma açılacağını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Dağı Tüneli'nin bulunduğu bölgedeki heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun saat 16.00 itibarıyla ulaşıma açılacağını bildirdi.

KGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Anadolu Otoyolu'nu açma çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, "Güzergah yıkama işlemleri ise devam etmektedir. Yol, bugün saat 16.00 itibarıyla ulaşıma açılacaktır." ifadesi kullanıldı.

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Bolu Dağı Tüneli'ndeki ulaşımın 1 saat içinde açılması planlanıyor Bolu Dağı Tüneli'ndeki ulaşımın 1 saat içinde açılması planlanıyor Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açılıyor Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açılıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu saat 16.00'da ulaşıma açılacak - Son Dakika


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