Heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltılan köyde yalnız yaşıyorlar - Son Dakika

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Sazak Mahallesi sakinlerinin 1982'de heyelan tehlikesi yüzünden taşınması nedeniyle boşalan 60 haneli köyde Mehmet- Gülsüm Yılmaz çifti, 2,5 yaşındaki kızları ve 19 yaşındaki oğullarıyla yaşıyor.

Sazak Dağı'nın etrafında kurulan, Sazak Mahallesi sakinlerinin 10 kilometre mesafedeki Büyük Menderes Nehri yakınlarına taşınmasından sonra boşalan "eski Sazak"ı terk etmeyen Yılmaz ailesi, hayvancılıkla geçimini sağlıyor.

İki odalı toprak evde kalan aile, elektrik ihtiyacını güneş panelinden temin ediyor, suyu traktörle 10 kilometre uzaklıktan getiriyor.

Haftada bir ilçe merkezine giderek ihtiyaçlarını karşılayan aile, köydeki yalnız yaşamlarından memnun.

"Benim hayatım burada geçti"

Gülsüm Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin boşaltılmasına rağmen evlerini terk etmediklerini söyledi.

Hayvancılık yaptıkları için eski köylerini bırakıp gitmek istemediklerini belirten Yılmaz, bulundukları yerde heyelan tehlikesinin az olduğunu dile getirdi.

Hayvancılıkla uğraştıklarını, yalnızca işleri olduğunda şehre indiklerini kaydeden Yılmaz, "Burada büyüdüm. Yıllarca burada yaşadığımdan alışkınım. Çobanlığı severek ve isteyerek yapıyorum. Temiz hava, yalnızlık güzel, kafamızı dinliyoruz. Dağda hayvanların başında geziyoruz. Dağda gezmeyi, hayvanlarla vakit geçirmeyi severim. Benim hayatım burada geçti." diye konuştu.

Mahallenin doğa ve fotoğraf tutkunlarından ilgi gördüğünü belirten Yılmaz, "Burası güzel bir yer. Doğası, havası güzel, her yeri güzel. Gezmek, görmek isteyenlere tavsiye ederim. Zaten gelenler oluyor." ifadelerini kullandı.