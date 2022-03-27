Heyelanın yaşandığı köy, 'afete maruz bölge' ilan edilecek - Son Dakika
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Heyelanın yaşandığı köy, 'afete maruz bölge' ilan edilecek

27.03.2022 15:11
Heyelanın yaşandığı köy, 'afete maruz bölge' ilan edilecek

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesine bağlı 54 haneli Akhasan köyünün heyelan sonrası 'afete maruz bölge' ilan edileceği belirtildi.

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesine bağlı 54 haneli Akhasan köyünün heyelan sonrası 'afete maruz bölge' ilan edileceği belirtildi. Köy muhtarı Ayhan Çavdar, "Beklemedeyiz, toprak kayması durdu. AFAD ekipleri konteyner getirdi, 3 kişi yerleşti" dedi.

Akhasan köyünde 23 Mart'ta Turan Çavdar'ın yazlık olarak kullandığı evin bulunduğu alanda, gündüz saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Kayan zemin nedeniyle evin bitişiğindeki araç garajı yıkıldı. Boş olan evin duvarlarında da derin yarıklar oluştu. Köylülerin ihbarıyla jandarma ve AFAD ekipleri, olay yerine sevk edildi. AFAD ekiplerince yapılan incelemede 3'ü aktif olarak kullanılan 6 evin daha risk altında olduğu tespit edildi. Bu evlerde yaşayan 3 kişi de tahliye edildi. Köyde yapılan incelemede, 200 metre uzunluğunda ve 1 metre derinliğinde yarığın oluştuğu tespit edildi.

JANDARMA ÖNLEM ALDI

Vali Abdullah Ayaz ile AFAD İl Müdürü Abdullah Özçelik, köye giderek inceleme yaptı, köylülerle görüştü. Dron ile köyün risk haritasını çıkaran AFAD ekipleri, tahliye kararı verilen konutlar için bölgeye konteyner yerleştirdi. Evlerinde tahliye edilen 3 kişi, güvenli bölgelere kurulan konteynerlere yerleştirildi. Köy muhtarı Ayhan Çavdar, "Beklemedeyiz, toprak kayması durdu. AFAD ekipleri konteyner getirdi, 3 kişi yerleşti. Jandarma sürekli burada. Şu anda başka talebimiz yok. Yetkililerden, yardımcı olan herkese teşekkür ederim" dedi. Öte yandan köyün 'afete maruz bölge' ilan edileceği öğrenildi.


Heyelanın yaşandığı köy, 'afete maruz bölge' ilan edilecek
Heyelanın yaşandığı köy, 'afete maruz bölge' ilan edilecek
Heyelanın yaşandığı köy, 'afete maruz bölge' ilan edilecek
Heyelanın yaşandığı köy, 'afete maruz bölge' ilan edilecek
Heyelanın yaşandığı köy, 'afete maruz bölge' ilan edilecek
YORUMLAR
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Jandarma, 23 Mart, Çerkeş, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Heyelanın yaşandığı köy, 'afete maruz bölge' ilan edilecek - Son Dakika


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