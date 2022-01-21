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Heyelanın yıktığı Eğridere, konutlarına kavuşuyor - Son Dakika

Heyelanın yıktığı Eğridere, konutlarına kavuşuyor

21.01.2022 10:42

Heyelanın yıktığı Eğridere, konutlarına kavuşuyorİZMİR 13 Şubat 2019 yılında aşırı yağışlar sonucu heyelan meydana gelen ve çok sayıda evin yıkıldığı İzmir'in Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi, konutlarına kavuşuyor.

Heyelanın yıktığı Eğridere, konutlarına kavuşuyor

İZMİR 13 Şubat 2019 yılında aşırı yağışlar sonucu heyelan meydana gelen ve çok sayıda evin yıkıldığı İzmir'in Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi, konutlarına kavuşuyor. 23 milyon TL bedelle geçen ay başlayan inşaat çalışmaları hakkında bilgi veren İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, konutların mayıs ayının sonuna kadar teslim edileceğini açıkladı.

13 Şubat 2019 yılında aşırı yağışlar sonucu İzmir'in Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Can kaybı ve yaralının olmadığı heyelan nedeniyle çok sayıda konut ve ahır yıkılırken, elektrik direklerinde, içme suyu altyapı hatları gibi yapılarda hasarlar meydana geldi. Alan, 26 Haziran 2019 tarihinde 1232 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile "Afete Maruz Bölge" ilan edildi.

Heyelandan etkilenen vatandaşlar için hak sahipliği çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda Eğridere Mahallesi'nin yukarısında yer seçimi yapılan alanda 34 konutun inşaatına yaklaşık bir ay önce başlandı. 23 milyon TL bedeli olan inşaat çalışmalarının son durumu hakkında ise İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger bilgi verdi. Vali Köşger, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve AFAD İzmir İl Müdürü Kartal Muhcı'nın da hazır bulunduğu Eğridere Mahallesi ziyaretinde, vatandaşlarla sohbet etti.

Ahırlar için 750 metrekare alan

Bölgedeki ev, ahır ve cami müştemilatının heyelandan etkilendiğini hatırlatan Vali Köşger, "O günden beri devletimiz, Eğridereli vatandaşımızın yanında. Afete maruz kalan köylülerimizin evlerini boşaltmalarının akabinde vatandaşlarımızın kiraları karşılanmaya başlandı. Bugüne kadar da köylülerimizin ev kiralarını karşılamaya devam ettik. Bu yıl itibariyle de köylülerimizin tamamının mutabakatı ile yeni bir inşaat başladı. Burada 34 ev yapılıyor. Aynı zamanda ahırlar için vatandaşlarımıza 750 metrekare alan tahsis edildi. Bu alanlarda vatandaşlarımız ahırlarını kendileri inşa edecek. Vatandaşlarımız bu proje kapsamında en çok ahırları önemsedi. Ahırların geniş olmasını arzu ettiler. Onların arzuları istikametinde daha geniş bir ahır alanı tahsis ettik; çünkü burada vatandaşlarımız geçimlerini büyükbaş hayvancılıkla temin ediyor. Burada inşallah üretime devam edecekler" dedi.

Teslimler mayıs ayında

"Devletimiz İzmir depreminde de olduğu gibi herhangi bir afete maruz kalındığında vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyor" diyen Vali Köşger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada 23 milyon TL proje bedeli olan bir inşaat süreci başlamış durumda. Proje, su basma seviyesine geldi. İnşallah çalışmaları kısa sürede bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz ve Eğridere köyümüz bundan sonra burada yaşamaya devam edecek. Evlerin mayıs ayının sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor."

Mahalleliler evlere yerleşmeyi bekliyor

Eğridere Mahallesi sakinlerinden Helime Yalın, "Doğma büyüme buralıyım. 72 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Heyelandan sonra alan parça parça kaydı. Heyelan olduğu gün buradaydım ama korkmadım. Çok şükür ölen yok. Şimdi yukarı tarafa konutlar yapıldı. İnşaat bitince gidip eve yerleşeceğim. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı. Adem Boğaziçi ise "Konutların yapılmasını beklemiştik. Geçen ay yapmaya başladılar. Ahır yapmamız için arsa tahsis edecekler. Cumhurbaşkanımızdan ricamız, konut ödemelerinin bizim için uygun bir plan dahilinde yapılması" diye konuştu.

Heyelanın yıktığı Eğridere, konutlarına kavuşuyor
Heyelanın yıktığı Eğridere, konutlarına kavuşuyor
Heyelanın yıktığı Eğridere, konutlarına kavuşuyor

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Toprak Kayması, İnşaat, İzmir, Ahır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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