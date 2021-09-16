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Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi

16.09.2021 14:59

Almanya'da yaşayan 35 yaşındaki 4 çocuk babası Alexander Schlıenbecker, hiç görmediği biyolojik ailesini bulmak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Anlı, 33 yıl önce ablasıyla birlikte İzmir'den evlatlık edinilen Alexander Schlıenbecker'in ailesini 2 dakika içinde buldu. Mardinli bir ailenin oğlu olduğunu öğrenen Alexander, bildiği ablası dışında 19 kardeşi daha olduğunu öğrendi.

Almanya'da yaşayan 4 çocuk babası 35 yaşındaki Alexander Schlıenbecker, 20 Mayıs 1988 yılında kendisi 2 ablası ise 3 yaşındayken bir notla İzmir Konak'taki Mersinli Camiinin önüne bırakıldı. Almanya'da yeni bir isimle yeni bir hayata başlayan Alexander Schlıenbecker, yıllar sonra evlatlık edinildiğini öğrendi. Bu gerçekle uzun bir süre yaşayan Schlıenbecker, Türk arkadaşları aracılığıyla Müge Anlı'ya başvurdu.

BİR NOTLA ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA BIRAKILDILAR

"Bu çocukların isimleri Vedat ve Hülya'dır... Onları bu dünyada benden ve Allah'tan başka kimsesi yoktur. Onlarla 1 ay sokakta kaldım. Nereye çağrılsam da gerçekten aç kaldık. Birkaç gün ne yapacağımı bilmiyorum. Ben çok çaresizim. Çocuklardan biri erkek, diğeri kız. Türkçe bilmiyorlar. Kim onlara yardım ederse, Allah da ona yardım eder. Allah'a şükürler olsun" yazılı notla birlikte Karşıyaka Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilen iki kardeşi, Alman karı koca Gerlinde ve Werner Schlienbecker çifti 14 Aralık 1988 tarihinde evlatlık edindi.

Anne ve babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam 19 kardeşi olduğunu öğrendi

19 KARDEŞİ DAHA OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Müge Anlı, hikayesinden çok etkilendiği Alexander Schlıenbecker'in 33 yıldır ayrı kaldığı biyolojik ailesini dakikalar içinde buldu. Mardinli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Schlıenbecker'in Ankara'dan yayına bağlanan babası Adil Yaman, maddi imkansızlıklar sebebiyle çocuklarını cami avlusuna bıraktığını, şu anda 11 çocuğu olduğunu ve adını Vedatkoyduğu oğluna bir an evvel sarılmak istediğini söyledi. Duygusal anların yaşandığı programda, Vedat Yaman olduğu anlaşılan Alexander Schlıenbecker'in annesi Fatma Hanım da yayına bağlandı. Çocuklarını verdikten sonra eşinden ayrıldığını başka bir kişiyle evlendiğini söyleyen Fatma Hanım, kendisinin de 8 çocuğu olduğunu ifade etti.

Anne ve babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam 19 kardeşi olduğunu öğrendi

YILLAR SONRA AİLESİYLE BİR ARAYA GELECEK

Yıllarca aradığı ailesine yalnızca 2 dakikada ulaşan Vedat Alexander Schlıenbecker, ne duyduklarına ne de gördüklerine inanamadı. Program boyunca cümle kurmakta güçlük çeken Alexander Schlıenbecker, Müge Anlı'ya teşekkür ederken bir sonraki gün ekrana gelecek programda anne ve babasıyla yan yana gelmek istediğini belirtti.

Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi

Müge Anlı, Almanya, Mevla, İzmir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (3)
  • Yüksel Erdelhun: Şimdi çocukları kıymetli olur.muhakkak kardeşlerinin hepsi Almanya'ya kapağı atmak için abilerine yakın davranırlar.O çocuğun yerinde olsam hiç yüz vermem.çocuğun soybağı,kimliği değişmiş.doğurmaya gelince doğur,sonra da sokağa at.köpeklerde doğuruyor.önemli olan emek verip büyütmek. Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
  • Boyacı şenol giden : Çocukları yaparken fakirliği düşünmüyorsunuz ondan sonrada salın gitsin atın gitsin. Vicdansız evlat atılırmı lan sokaklara. Basacaksın böylelerine cezaları. Cevap Yaz 44 3 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi - Son Dakika
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