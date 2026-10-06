Hiç tanımadıkları kadın bir anda evlerine girdi, yaptıkları şoke etti

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde yaşayan Rogaciano ve Eugenia Sosa çiftinin evine, bahçede tadilat yapıldığı sırada tanımadıkları bir kadın girdi. Dışarıdaki işçilerin yanından geçerek eve giren kadın, doğruca mutfağa yöneldi.

MUTFAĞI BİRBİRİNE KATTI

Ailenin anlatımına göre silahlı olmayan kadın, evin arka tarafındaki mutfağa girdikten sonra su sebilini devirdi. Ardından üzerine meyve suyu döken kadın, bir torba fasulyeyi de yırtarak mutfağı dağıtmaya başladı. Kadın, yaptıklarının ardından yemek masasının altına girerek saklandı.

MASANIN ALTINDAN ÇIKMAMAK İÇİN YALVARDI

Rogaciano Sosa, kadını fark etmesinin ardından torununa polisi aramasını söyledi. Bunu duyan kadın ise polisin kendisini öldürmeye çalıştığını öne sürerek aileden ihbarda bulunmamalarını istedi. Aile buna rağmen polisi aradı. Ardından masanın altındaki kadını dışarı çıkarmaya çalışan aile üyeleri, onu kapıya doğru sürükledi. Bir süre sonra dışarıdaki işçilerden biri de aileye yardım etti.

EVİN ÖNÜNDEN SÜRÜNEREK UZAKLAŞTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının evin kapısından dışarı çıkarıldığı görüldü. Ön basamaklardan aşağı kayan kadın, daha sonra elleri ve dizleri üzerinde ilerleyerek evden uzaklaştı.

BU KEZ İTFAİYE ARACINA TIRMANMAYA ÇALIŞTI

Ancak kadının sıra dışı hareketleri bununla da bitmedi. Sosa ailesinin anlatımına göre yolun karşısına geçen kadın, bu kez bir itfaiye aracının üzerine tırmanmaya çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kadını acil durum kapsamında gözaltına aldı. Savcılığın ise kadının ruhsal bir kriz yaşadığı izlenimi vermesi nedeniyle hakkında ceza davası açmayı reddettiği belirtildi.