Hiç tanımadıkları kadın bir anda evlerine girdi, yaptıkları şoke etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hiç tanımadıkları kadın bir anda evlerine girdi, yaptıkları şoke etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Houston kentinde bir ailenin evine izinsiz giren kadın, mutfakta su sebilini devirip yiyecekleri etrafa saçtıktan sonra yemek masasının altına saklandı. Ev sahipleri tarafından dışarı çıkarılan kadın bu kez sürünerek gittiği yolun karşısındaki itfaiye aracına tırmanmaya çalışırken, yaşanan sıra dışı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde yaşayan Rogaciano ve Eugenia Sosa çiftinin evine, bahçede tadilat yapıldığı sırada tanımadıkları bir kadın girdi. Dışarıdaki işçilerin yanından geçerek eve giren kadın, doğruca mutfağa yöneldi.

MUTFAĞI BİRBİRİNE KATTI

Ailenin anlatımına göre silahlı olmayan kadın, evin arka tarafındaki mutfağa girdikten sonra su sebilini devirdi. Ardından üzerine meyve suyu döken kadın, bir torba fasulyeyi de yırtarak mutfağı dağıtmaya başladı. Kadın, yaptıklarının ardından yemek masasının altına girerek saklandı.

MASANIN ALTINDAN ÇIKMAMAK İÇİN YALVARDI

Rogaciano Sosa, kadını fark etmesinin ardından torununa polisi aramasını söyledi. Bunu duyan kadın ise polisin kendisini öldürmeye çalıştığını öne sürerek aileden ihbarda bulunmamalarını istedi. Aile buna rağmen polisi aradı. Ardından masanın altındaki kadını dışarı çıkarmaya çalışan aile üyeleri, onu kapıya doğru sürükledi. Bir süre sonra dışarıdaki işçilerden biri de aileye yardım etti.

EVİN ÖNÜNDEN SÜRÜNEREK UZAKLAŞTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının evin kapısından dışarı çıkarıldığı görüldü. Ön basamaklardan aşağı kayan kadın, daha sonra elleri ve dizleri üzerinde ilerleyerek evden uzaklaştı.

BU KEZ İTFAİYE ARACINA TIRMANMAYA ÇALIŞTI

Ancak kadının sıra dışı hareketleri bununla da bitmedi. Sosa ailesinin anlatımına göre yolun karşısına geçen kadın, bu kez bir itfaiye aracının üzerine tırmanmaya çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kadını acil durum kapsamında gözaltına aldı. Savcılığın ise kadının ruhsal bir kriz yaşadığı izlenimi vermesi nedeniyle hakkında ceza davası açmayı reddettiği belirtildi.

Amerika Birleşik DevletleriYemek TarifiİtfaiyeGüncelYaşamDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Karadeniz’de 2 günde ikinci saldırı Vurulan gemi battı, mürettebattan haber alınamıyor Karadeniz'de 2 günde ikinci saldırı! Vurulan gemi battı, mürettebattan haber alınamıyor
İzmir Bornova’da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı İzmir Bornova'da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
İstifa mı edecek Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva’da aldı İstifa mı edecek? Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva'da aldı
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Denizde bulunan şişenin içinden 132 yıllık mesaj çıktı Denizde bulunan şişenin içinden 132 yıllık mesaj çıktı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
20:02
Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği’nde yılın sürprizi: Carlos Tevez
Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde yılın sürprizi: Carlos Tevez
19:20
Rusya’nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Rusya'nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
19:12
Emirhan Topçu’nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
18:49
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
18:06
AK Parti, fon krizinde harekete geçti TBMM’ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
AK Parti, fon krizinde harekete geçti! TBMM'ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
17:57
Ahmet Nur Çebi’den TFF Başkan adaylığı için açıklama Önce ’’Hayır’’ dedi ama...
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce ''Hayır'' dedi ama...
17:33
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’dan Hacıosmanoğlu’na açık destek
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Hacıosmanoğlu'na açık destek
16:35
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
15:55
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
15:25
İzmir Bornova’da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı
İzmir Bornova'da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 20:23:41. #7.13#
SON DAKİKA: Hiç tanımadıkları kadın bir anda evlerine girdi, yaptıkları şoke etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei