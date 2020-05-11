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Hidayet Türkoğlu: "Tüm liglerimizi sonlandırmış bulunuyoruz"
6 saat önce
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun basın açıklaması İSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu yaşanan kovid-19 salgının nedeniyle ara verilen basketbol maçları ile ilgili düzenlediği basın toplantısında "tüm liglerimizi...
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun basın açıklaması İSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu yaşanan kovid-19 salgının nedeniyle ara verilen basketbol maçları ile ilgili düzenlediği basın toplantısında "tüm liglerimizi sonlandırmış bulunuyoruz, hiç bir ligimizde şampiyon ilan edilmeyecektir" açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 05:00 Kaynak: AA
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