Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun basın açıklaması İSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu yaşanan kovid-19 salgının nedeniyle ara verilen basketbol maçları ile ilgili düzenlediği basın toplantısında "tüm liglerimizi sonlandırmış bulunuyoruz, hiç bir ligimizde şampiyon ilan edilmeyecektir" açıklamasında bulundu.