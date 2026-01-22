Hidrojen Tren Projesi için İngiltere ile Protokol - Son Dakika
Ekonomi

Hidrojen Tren Projesi için İngiltere ile Protokol

Hidrojen Tren Projesi için İngiltere ile Protokol
22.01.2026 14:18
TÜRASAŞ, hidrojen yakıtlı tren projesinde Türkiye'nin merkezi rolünü üstlenecek ve tüm haklara sahip olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İngiltere ile işbirliği protokolü imzalanan Hidrojen Yakıtlı Tren Geliştirme Projesi kapsamında, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ'nin (TÜRASAŞ), projede merkez rol üstleneceğini ve tüm haklara sahip olacağını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Hidrojen Yakıtlı Tren Geliştirme Projesi çerçevesinde İngiltere ile TÜRASAŞ arasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda işbirliği protokolü imzalandığını belirtti.

İmzaların, TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris tarafından atıldığını aktaran Uraloğlu, söz konusu işbirliğinin yalnızca demir yolu sektörü açısından değil, aynı zamanda çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri bakımından da önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, hidrojen yakıt hücreli trenlerin, karbon salımını azaltmasının yanı sıra, gürültü kirliliğini düşüren, daha konforlu ve çevreci bir seyahat imkanı sağladığını kaydetti. İşbirliği kapsamında, İngiltere tarafından prestijli akademik kurumlar ve uzman kuruluşların katkı sağlayacağına değinen Uraloğlu, "Türkiye tarafında prototip üretim merkezi olarak TÜRASAŞ, projede merkez rol üstlenecek. Yakıt hücresi ve sistem entegrasyonunda ilgili paydaşlarla birlikte, kritik teknik alanlarda bilgi birikimi ve teknik destek süreci yürütülecek. Hidrojen yakıtlı lokomotiflerin, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğümüzde üretilmesini planlıyoruz. Bu proje bir AR-GE niteliği taşımakta olup, tüm hakları TÜRASAŞ'a ait olacak." ifadesini kullandı.

"Amacımız, hidrojen teknolojisinde sürdürülebilir bir kapasite oluşturmak"

Söz konusu işbirliğiyle, Türkiye'nin hidrojenli demir yolu araçları alanında kurumsal kapasitesinin güçlendirileceğinin altını çizen Uraloğlu, "Protokol çerçevesinde tasarım, sistem mimarisi, güç elektroniği, enerji yönetimi ve emniyet gibi teknik alanlarda bilgi ve teknik destek sağlanacak. Yerli mühendislik kabiliyetlerimizi, bu proje sayesinde daha da ileri taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, projenin üretimin yanında teknoloji transferi ve bilgi paylaşımı açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Amacımız, hidrojen teknolojisinde sürdürülebilir bir kapasite oluşturmak ve uluslararası standartlarda rekabet edebilir yerli çözümler ortaya koymak. Bu yöndeki çalışmalarımızla, TÜRASAŞ'ı bu alanda bölgesel bir merkez haline getireceğiz. Proje, uzun vadede çevre dostu ulaşım sistemlerine geçişte de belirleyici rol oynayacak. Yeşil ulaşımı güçlendirecek bu yatırımı, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz."

Kaynak: AA

