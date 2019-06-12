Son Dakika Haberleri: Hidrojenle çalışan otomobil I-Tech'te
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Hidrojenle çalışan otomobil I-Tech'te

4 saat önce

Ankara'nın ilk teknoloji fuarı I-TECH, ilginç teknolojik şovlara ev sahipliği yapıyor.

Hidrojenle çalışan otomobil I-Tech'te, System.String[]

Ankara Üniversitesi Hidromobil Takımı ve Ankara Üniversitesi bünyesindeki mühendislik dallarında okuyan öğrencilerden oluşan Hidroket-Fizart 14-16 Haziran tarihleri arasında Ankara Üniversitesi'nde düzenlenecek olan I-TECH'te. I-TECH'te hidrojenle çalışan araçlarını sergileyecek olan Hidroket-Fizart fuarda dikkatleri üzerine çekecek. Hidroket-Fizart'ın I-TECH'te sergilenecek olan ve hidrojenle çalışan aracı, Ankara Üniversitesi öğrencileri tarafından yapıldı. Hidroket-Fizart ayrıca I-TECH'te Güneş ve Hybrid araçlar sergisi ile yer alacak.

I-TECH'te katılımcılar Sanal ve Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zeka, Robotik, Internet of Things, Drone, E-Spor, E-Müzik, Evde Eğlence, 3D Yazıcılar, Oyun Ekipmanları, Start-up, Melek Yatırımcılar, Mobil Aplikasyon Sistemleri'nin son trend ürünlerini keşfedebilecek.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ankara Ticaret Odası'nın destekleri ve Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASTAM) işbirliğiyle gerçekleştirilen I-TECH'i destekleyen kurumlar arasında ayrıca Ankara Kalkınma Ajansı, BTK, TBV, TÜBİTAK, DEİK, ASO, TÜBİSAD, ETİD, TESİD, Digital Europe, Consumer Technology Association, MMA, WITSA, EITO, ITOC yer alıyor.

HHB Expo tarafından düzenlenen I-TECH yurt içinden ve yurt dışından binlerce katılımcıyı ağırlayacak.

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:50 Kaynak: Bültenler
Ankara Üniversitesi, Ankara, Güncel
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