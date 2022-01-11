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SPOR Hikmet Karaman: Konyaspor ve Türk futboluna baş sağlığı diliyorum - Son Dakika

SPOR Hikmet Karaman: Konyaspor ve Türk futboluna baş sağlığı diliyorum

11.01.2022 15:39

SPOR Hikmet Karaman: Konyaspor ve Türk futboluna baş sağlığı diliyorumİlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) - Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık ile ilgili olarak, "Ahmet Çalık'ın ailesine Allah'tan rahmet diliyorum.

SPOR Hikmet Karaman: Konyaspor ve Türk futboluna baş sağlığı diliyorum

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA) - Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık ile ilgili olarak, "Ahmet Çalık'ın ailesine Allah'tan rahmet diliyorum. İttifak Holding Konyaspor ve Türk futboluna da başsağlığı diliyorum" dedi.

Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Karaman, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesine değinerek, "Son derece üzücü bir haber aldık. Geçtiğimiz senelerde burada maç oynadıktan sonra trafik kazası geçiren Josef Sural'ın acı haberini almıştık. Ahmet Çalık'ın ailesine Allah'tan rahmet diliyorum. İttifak Holding Konyaspor ve Türk futboluna da baş sağlığı diliyorum. Biraz önce toplantıda futbolculara da söyledim: Allah ne yazarsa o oluyor. Ecelden kaçılmıyor. Oyuncu arkadaşlarımız çok dikkatli olmalı. İzin günlerinde ya da antrenmana giderken acele davranabiliyorlar. Biraz zaman verip plan proje yapmamız gerekiyor. Bu hepimiz için geçerli. Diğer taraftan ecelin önüne de geçilmiyor. Bu da olayın ayrı bir boyutu" diye konuştu.

"HEM LİG HEM DE TÜRKİYE KUPASI MARATONU BİZİ BEKLİYOR"

Deneyimli teknik direktör açıklamasının devamında, ligin 21'inci haftasında deplasmanda oynayacakları Adana Demirspor maçı ile ilgili olarak, "Önemli bir deplasmana gideceğiz. Bazı futbolcularımızın tedavisi sürüyor. Altay maçında çok önemli bir galibiyet aldık. Futbolcularımızı kutluyorum. Bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Ama çalışmak, gelişmek lazım. Eksiklerimizi gidermeliyiz. Bu uğurda hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. O nedenle lig uzun bir maraton, henüz ligin başındayız. Sezonun ilk yarısında neler yaşadığımızı gördük. Talihsiz sakatlanmalar, alternatif durumu gördük. Hem lig hem de Türkiye Kupası maratonu bizi bekliyor. Bu maratona da hazırlanmalıyız. Berna başkan bunun çalışmalarını yapıyor. Oyuncularımızın da bu düşüncede olup ligi en iyi yerde bitirip Kayseri halkını mutlu etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA PEKTEMEK: ADANA DEMİRSPOR MAÇI EŞİK ATLAMA MAÇI OLACAK

Kayserisporlu futbolcu Mustafa Pektemek ise "Altay galibiyeti ile Sivasspor maçı daha da anlam kazandı. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu maçlar bizim ligdeki konumumuzu belirleyecek. Adana Demirspor maçı eşik atlama maçı olacak. Zor bir deplasman, bunu biliyoruz ama biz de son haftalarda güzel galibiyetler alıyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ahmet Çalık'ın vefatının sorulması üzerine Mustafa Pektemek, "Gerçekten muhteşem bir insandı. Çok düzgün ve efendi biriydi. Şok olduk. Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabır diliyorum. Çok zor" dedi.

SPOR Hikmet Karaman: Konyaspor ve Türk futboluna baş sağlığı diliyorum
SPOR Hikmet Karaman: Konyaspor ve Türk futboluna baş sağlığı diliyorum
SPOR Hikmet Karaman: Konyaspor ve Türk futboluna baş sağlığı diliyorum
SPOR Hikmet Karaman: Konyaspor ve Türk futboluna baş sağlığı diliyorum
SPOR Hikmet Karaman: Konyaspor ve Türk futboluna baş sağlığı diliyorum

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Hikmet Karaman, Ahmet Çalık, Karaman, Mevla, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Hikmet Karaman: Konyaspor ve Türk futboluna baş sağlığı diliyorum - Son Dakika


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