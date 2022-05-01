Hikmet Karaman: "Ucuz goller yedik" - Son Dakika
Üye Girişi

Hikmet Karaman: "Ucuz goller yedik"

01.05.2022 19:04

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 3-2 biten Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ucuz goller yedik" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 3-2 biten Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ucuz goller yedik" dedi.

Kayserispor, ligin 35. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Basın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Oyunun ilk devresini 1-0 önde bitirdik. Zaman zaman ilk 45 dakika içerişinde pozisyon bulduk, pozisyon verdik. Ucuz goller yedik. Bireysel hatalarımız oldu. Dolayısıyla oyunun 1-1 bittiği bölümde gerekli değişiklikleri yaptık. Rakibin hamlelerini görüp değişiklikler yaptık ama ona rağmen gol yedik. Maç 3-3 bitebilirdi. Bizim için kupa maçı öncesi önemli maçtı. Bireysel hataları burada görebildik. Önümüzde lig maçı var, ardından kupa maçı var. Kupada finali oynayabilmek istiyoruz. Bu maç bizim açımızdan analizlerde ve değerlendirmelerde önemli oldu" diye konuştu.

(Ali Göç - Eren Kan/İHA)

Hikmet Karaman: Ucuz goller yedik
Hikmet Karaman: Ucuz goller yedik
Hikmet Karaman: Ucuz goller yedik
Hikmet Karaman: Ucuz goller yedik

YORUMLAR
500
Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından - Hikmet Karaman Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından - Hikmet Karaman Trabzonspor taraftarı aracını kalabalığın üzerine sürdü, bir vatandaş ucuz kurtuldu Trabzonspor taraftarı aracını kalabalığın üzerine sürdü, bir vatandaş ucuz kurtuldu

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hikmet Karaman: 'Ucuz goller yedik' - Son Dakika


Son Dakika
19:20 Futbolseverler mest oldu! Süper Lig'de yılın golünü Nouha Dicko attı
19:01 Alanyaspor, Yeni Malatya'yı 2-1 mağlup ederek 5. sıraya yerleşti!
18:59 Partilerin bayramlaşma programı netleşti! En çok ziyareti CHP gerçekleştirecek
18:57 Antalya'da oyun oynarken gölete düşen 4 yaşındaki Afra yaşamını yitirdi
18:12 Gazeteci Cem Küçük'ten Osman Kavala kararına tepki: 15 Temmuz iddialarının uydurma olduğunu düşünüyorum
18:08 Putin'i sinirlendirecek iddia: Kadirov'un birlikleri Rus askerlerini infaz etti
18:07 Süper Lig'e yükselen 2 takım netleşti! Ligin bitmesine 3 hafta kala belli oldu
18:05 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı anketlerle belirlenecek!
18:03 Kara Kartal, Kayserispor'u 3 golle geride bıraktı!
17:48 Yatakta öpüşme görüntüleri ortaya çıkan gelin adayı Sevgi Akiska'nın son hali dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 19:35:00. #1.13#
SON DAKİKA: Hikmet Karaman: "Ucuz goller yedik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement