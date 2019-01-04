Son Dakika Haberleri: Hileli Mal Satıp Vatandaşlara Hakaret Eden Pazarcının Tezgahı Kapatıldı

Hileli Mal Satıp Vatandaşlara Hakaret Eden Pazarcının Tezgahı Kapatıldı

1 saat önce

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hileli mal satıp vatandaşlara hakaret ettiği tespit edilen pazarcının tezgahını kapatarak pankart astı.

Hileli Mal Satıp Vatandaşlara Hakaret Eden Pazarcının Tezgahı Kapatıldı, System.String[]
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hileli mal satıp vatandaşlara hakaret ettiği tespit edilen pazarcının tezgahını kapatarak pankart astı.

Pazar kurulan yerlerde gün boyunca denetimler gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün pazar yerinde tüketiciye kötü söz sarf eden ve hileli mal satan pazar esnafına 5957 Sayılı Kanun ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği tezgah açmama cezası verdi.

Ceza vatandaşlara pankart ile duyuruldu

Vatandaşın şikayeti üzerine olay yerine giderek pazarcı esnafına 1 hafta süreyle tezgah açmama cezası veren zabıta ekipleri tezgah açılan yere pankart asarak ceza nedenini vatandaşlara duyurdu.

Uygulama vatandaşların takdirini topladı

Demir bariyerlerle çevrilen alanda asılan pankartta "Burada satış yapan esnaf vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için tezgahı Zabıta Müdürlüğünce kapatılmıştır" yazısı dikkatleri çekerken Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün uygulaması vatandaşların takdirini topladı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:16 Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Zabıta, Güncel
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