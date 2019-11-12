Son Dakika Haberleri: Hillary Clinton: Rusya'nın Brexit raporunun yayımlanmaması açıklanamaz ve utanç verici
Son Dakika Dünya Hillary Clinton: Rusya'nın Brexit raporunun yayımlanmaması açıklanamaz ve utanç verici - Son Dakika Dünya

Hillary Clinton: Rusya'nın Brexit raporunun yayımlanmaması açıklanamaz ve utanç verici

6 saat önce

Hillary Clinton, İngiltere'de hükümetin, Rusya'nın ülkede seçimlere müdahale ettiğine ilişkin istihbarat raporunu yayımlamamasının "açıklanamaz ve utanç verici" olduğunu söyledi.

Hillary Clinton: Rusya'nın Brexit raporunun yayımlanmaması açıklanamaz ve utanç verici, System.String[]

Hillary Clinton, İngiltere'de hükümetin, Rusya'nın ülkede seçimlere müdahale ettiğine ilişkin istihbarat raporunu yayımlamamasının "açıklanamaz ve utanç verici" olduğunu söyledi.


İngiltere'de, Boris Johnson hükümetinin Rusya'nın Brexit referandumuna müdahale ettiğine ilişkin raporun yayımlanmasını engellediği iddialarına ilişkin tartışmalar sürerken, konuyla ilgili bir açıklama da eski Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton'dan geldi.

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Hillary Clinton, İngiltere, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:01 
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