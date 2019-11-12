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Hillary Clinton: Rusya'nın Brexit raporunun yayımlanmaması açıklanamaz ve utanç verici
6 saat önce
Hillary Clinton, İngiltere'de hükümetin, Rusya'nın ülkede seçimlere müdahale ettiğine ilişkin istihbarat raporunu yayımlamamasının "açıklanamaz ve utanç verici" olduğunu söyledi.
Hillary Clinton, İngiltere'de hükümetin, Rusya'nın ülkede seçimlere müdahale ettiğine ilişkin istihbarat raporunu yayımlamamasının "açıklanamaz ve utanç verici" olduğunu söyledi.
İngiltere'de, Boris Johnson hükümetinin Rusya'nın Brexit referandumuna müdahale ettiğine ilişkin raporun yayımlanmasını engellediği iddialarına ilişkin tartışmalar sürerken, konuyla ilgili bir açıklama da eski Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton'dan geldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:01
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