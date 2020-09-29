Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, ilçe belediye başkanlarıyla buluştu - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, ilçe belediye başkanlarıyla buluştu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, ilçe belediye başkanlarıyla buluştu, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güler, ilçe belediye başkanları ile belediyenin meclis salonunda düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Yeni dönemde üç projenin öne çıkacağını dile getiren Güler, " Türkiye'nin içteki ve dıştaki mücadelelerinde Cumhurbaşkanımızın insan üstü gayretleri var. Biz de Ordu olarak bunun dışında değiliz. Ben burada Büyükşehir Belediye Başkanı olarak esas Türkiye politikasının içine sizleri oturtmak istiyorum. Türkiye'nin kalkınması ve Cumhurbaşkanımıza destek olma noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni dönemde Karadeniz- Akdeniz Yolu, Bolaman Vadisi Projesi ve fındık konusu, üç büyük projemiz olacak." ifadesini kullandı.

Güler, geçen yıl "Fındığa Büyükşehir eli değiyor", bu yıl "Fındık dalda, aklın işçide kalmasın" projelerini gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Biz Büyükşehir Belediyesi olarak fındığın toplanması konularına girdik. Bu sayede 60 milyon liranın ilimizde kalmasını sağladık. Şimdi hedefimizde parça parça olan fındık bahçelerini birleştirme konusu var." değerlendirmesinde bulundu.

Fındık bahçelerinin bir ay hasat yapılan alan değil, birleştirilerek yeni üretim ve istihdam alanlarına dönüştürülen alanlar haline getirmek istediklerini vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Perşembe ilçesinde bulunan büyük fındık üreticileri ile bu çalışmaları başlattık. İlçe belediyeleri olarak sizler de bize destek vererek, bazı aileleri ve grupları birleştirerek faydalı çalışmalar ortaya çıkarmaya katkı sunabilirsiniz. Bu sayede Ordu'nun tarımsal gelirini ikiye katlayabiliriz. Fındık bizim konumuz, fındığın sahibi biziz. Belediyeler artık yalnızca yol, su ve çöple uğraşmayacak. Madem dünyada fındık konusunda bir numarayız o zaman politikasını da biz yapacağız."

"Yıl sonuna kadar 170 kilometre daha yol yapacağız"

Güler, belediyelerin 5 yıllık süreyi değerlendirmek için hizmet anlayışını yıllara göre arttırdığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Ordu'nun artık imajı değişti. Farklı işlere imza atılıyor. Biz her yıl bir vites artıran bir belediye değiliz. Çalışmalarımızı fırtına gibi götürüyoruz. 652 kilometre yol yatırımı yaptığımız ilimizde yıl sonuna kadar 170 kilometre daha yol yapacağız. Böylece 360 milyon liralık yatırım hizmete sunulmuş olacak. 95 iş makinesi aldık kiralama ile kimseye minnet etmeden çalışacağız. 7 kavşakta düzenleme çalışması yaparak trafiği akıcı hale getirdik. 25-30 yıllık çöpleri kapattık. Dünyada hatırı sayılır bir yazılımla yeni su sayaçları yaptık. İlküvez'de enerji üretimine başlayacağız. Çambaşı Kayak Tesisinde kapasite artırımı yaptık. Süt evleri yaptık. Kendi kendine yeten Ordu anlayışı doğrultusunda bunlar olmazsa olmaz."

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, ilçe belediye başkanlarıyla buluştu
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, ilçe belediye başkanlarıyla buluştu

Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz, Fındık, Ordu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:04 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, ilçe belediye başkanlarıyla buluştu - Son Dakika


Son Dakika

Ermenistan güçleri Azerbaycan İçtimai TV çalışanlarını hedef aldı Son Dakika: Fenerbahçe, Michael Frey'i Waasland Beveren'e kiralıyor Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi
Kayserispor, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile anlaştı Kayserispor, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile anlaştı         
22:23
Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor         
21:41
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Meteoroloji, 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu Meteoroloji, 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu         
20:01
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü         
15:23
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi         
14:57
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 22:33:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, ilçe belediye başkanlarıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei