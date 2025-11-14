Şanlıurfa\'da dehşet, pamuk biçme makinesine kapılan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, temizliğini yaptığı pamuk biçme makinesine kapılan 28 yaşındaki genç hayatını korkunç bir şekilde can verdi. Edinilen bilgiye göre, olay, Hilvan ilçesine bağlı kırsal Çatak Mahallesinde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan 28 yaşındaki Serhat Sütpak, temizliğini yaptığı pamuk biçme makinesine kapıldı.

SIKIŞTIĞI YERDEN ZORLUKLA ÇIKARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sütpak'ı sıkıştığı yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrolde Sütpak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Serhat Sütpak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.