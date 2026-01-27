Hindistan-AB Serbest Ticaret Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
Ekonomi

Hindistan-AB Serbest Ticaret Anlaşması İmzalandı

Hindistan-AB Serbest Ticaret Anlaşması İmzalandı
27.01.2026 11:17
Modi, Hindistan ile AB arasındaki yeni anlaşmanın ekonomik ilişkileri güçlendireceğini açıkladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avrupa Birliği (AB) ile ekonomik ve stratejik ilişkileri geliştirmek amacıyla serbest ticaret anlaşmasına varıldığını duyurarak anlaşmanın, ülkenin üretim ve hizmet sektörlerine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

"BÜYÜK BİR ANLAŞMA İMZALANDI"

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Goa eyaletinde düzenlenen Hindistan Enerji Haftası'nın açılışında konuşan Modi, "Dün AB ile Hindistan arasında büyük bir anlaşma imzalandı. İnsanlar buna 'tüm anlaşmaların anası' diyor." ifadelerini kullandı.

Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

"HER İKİ TARAF İÇİN DE ÖNEMLİ FIRSATLAR YARATACAK"

Hindistan-AB Serbest Ticaret Anlaşması'nı, "dünyanın önde gelen iki ekonomisi arasındaki güçlü ortaklığın örneği" olarak nitelendiren Modi, ekonomik ve stratejik ilişkileri derinleştirmek amacıyla varılan anlaşmanın her iki taraf için de önemli fırsatlar yaratacağını vurguladı.

"ÜRETİME BÜYÜK İVME KAZANDIRACAK"

Anlaşmanın yatırım olanaklarını güçlendireceğini belirten Modi, "Bu anlaşma, Hindistan'da üretime büyük ivme kazandıracak, hizmet sektörünün de genişlemesini sağlayacak. Aynı zamanda yatırımcıların ve iş dünyasının güvenini artıracak." dedi.

Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 25'İNİ TEMSİL EDİYOR

Hindistan ile Avrupa Birliği, küresel ticaretin yaklaşık beşte birini ve dünya nüfusunun yüzde 25'ini temsil ediyor. AB, Çin'in ardından Hindistan'ın en büyük ikinci ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Anlaşmanın, Hindistan menşeli ürünlerin yüzde 90'ından fazlasına yönelik gümrük vergileri ile tarife dışı engelleri kaldırması bekleniyor. Özellikle tekstil, deri, kimya, elektronik ve mücevher gibi sektörlerin anlaşmadan en fazla faydayı sağlaması öngörülüyor.

Kaynak: AA

