Hindistan Askerleri Üsküdar'da Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hindistan Askerleri Üsküdar'da Anıldı

17.01.2026 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Hindistan askerleri, Üsküdar'da düzenlenen törenle anıldı.

Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Hindistan askerleri, Üsküdar'da bulunan Haydarpaşa İngiliz Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğince, 78. Hindistan Ordu Günü dolayısıyla, Birinci Dünya Savaşı'nın Gelibolu harekatında yaşamını yitiren Hint askerler için mezarlıkta yer alan anıtta tören düzenlendi.

Törene, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi, Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Shri Mijito Vinito, İngiliz Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonu (CWGC) Ülke Müdürü Burak Gündoğan ve Türkiye'de yaşayan Hint vatandaşları katıldı.

Programda, İngiliz kuvvetlerinin bir parçası olarak katıldıkları Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Hindistan ordusunda görevli askerlerin anısına yapılan anıta çelenk konuldu.

Burada konuşan Büyükelçi Pardeshi, "1919-1920 yılları arasında, Hindistan'dan 1,3 milyon asker Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. Bağımsız bir ülke değildik, İngiliz İmparatorluğu'nun egemenliği altındaydık ancak Hint askerlerinin katkısı öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"Gelibolu'da yaklaşık 2 bin Hint askeri hayatını kaybetti"

Çelenk koyma töreninin ardından bir otelde düzenlenen etkinlikte, Çanakkale ve Gelibolu ile ilgili video gösterimi yapıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Pardeshi, Gelibolu harekatının Hint askerlerinin katıldığı en zorlu harekatlardan biri olduğunu dile getirdi.

Hindistan'ın Birinci Dünya Savaşı'na 1,3 milyondan fazla askerle katıldığını ve yaklaşık 74 bin kayıp verdiğini belirten Pardeshi, "Gelibolu Savaşı'nda toplamda yaklaşık 15 bin Hint askeri yer aldı ve bunların yaklaşık 2 bini hayatını kaybetti. Benzer sayıda asker de ağır yaralandı." dedi.

Pardeshi, Gelibolu'nun Hindistan açısından da tarihsel bir öneme sahip olduğunu söyledi.

"Askerlerin hatırası için bir anıt yapılmasını destekleriz"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de 110 yıl önce Gelibolu topraklarında büyük bir savaş yaşandığını ve bittiğini, bölgenin artık barış ve huzurun toprakları olduğunu ifade etti.

Savaşta hayatını kaybeden Hindistan askerlerinin Mehmetçik'le burada bir arada yattığını kaydeden Kaşdemir, "Eğer Hindistan ve Türkiye uygun görür, anlaşırlarsa o askerlerin hatırası için bir anıt yapılmasını da biz destekleriz." diye konuştu.

CWGC Ülke Müdürü Burak Gündoğan ise Gelibolu'nun Hint askerleri için en zorlu cephelerden biri olduğuna değinerek, İngiliz Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonu olarak iki dünya savaşında hayatını kaybeden askerlerin hatırasını yaşatmanın kendilerine emanet edilen temel bir sorumluluk olduğunu anlattı.

Tarihçi Kenan Çelik de Çanakkale'de savaşan Hint askerlerinin büyük bölümünün Pencap bölgesinden geldiğini, bu askerlerin savaşın en zorlu cephelerinde görev yaptığını aktardı.

Kaynak: AA

Hindistan, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan Askerleri Üsküdar'da Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı Çatlayınca hayatı değişti Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu

16:30
Jorge Jesus, Arabistan’ı karıştırdı Dev ceza geliyor
Jorge Jesus, Arabistan'ı karıştırdı! Dev ceza geliyor
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
16:09
Sosyal medyada gündem olan ’’Yardım çığlığı’’ asılsız çıktı
Sosyal medyada gündem olan ''Yardım çığlığı'' asılsız çıktı
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 17:08:15. #7.11#
SON DAKİKA: Hindistan Askerleri Üsküdar'da Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.