Emniyet yetkilisi Vidhan Chandra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında çocuk ve kadınların olduğu 7 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Eyalete bağlı Katihar kentinde, yetkililer, Barandi Nehri'nde dün akşam geç saatlerde, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu çiftçileri taşıyan teknenin alabora olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hindistan'da çiftçileri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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