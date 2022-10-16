Hindistan'da çiftçileri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi

YENİ Hindistan'ın Bihar eyaletinde çiftçilerin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Eyalete bağlı Katihar kentinde, yetkililer, Barandi Nehri'nde dün akşam geç saatlerde, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu çiftçileri taşıyan teknenin alabora olduğunu açıkladı.
Teknedeki iki kişinin yüzerek karaya çıktığı belirtilirken, kayıp kişiler için arama kurtarma çalışması başlatıldığı kaydedildi.
Emniyet yetkilisi Vidhan Chandra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında çocuk ve kadınların olduğu 7 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.
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