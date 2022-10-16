Hindistan'da çiftçileri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da çiftçileri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi

16.10.2022 15:48
Hindistan'da çiftçileri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi

YENİ Hindistan'ın Bihar eyaletinde çiftçilerin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

YENİ Hindistan'ın Bihar eyaletinde çiftçilerin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Eyalete bağlı Katihar kentinde, yetkililer, Barandi Nehri'nde dün akşam geç saatlerde, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu çiftçileri taşıyan teknenin alabora olduğunu açıkladı.

Teknedeki iki kişinin yüzerek karaya çıktığı belirtilirken, kayıp kişiler için arama kurtarma çalışması başlatıldığı kaydedildi.

Emniyet yetkilisi Vidhan Chandra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında çocuk ve kadınların olduğu 7 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

YORUMLAR
500
Mısır ve Hindistan dışişleri bakanları Hedasi Barajı konusunu görüştü Mısır ve Hindistan dışişleri bakanları Hedasi Barajı konusunu görüştü Hindistan denizaltından balistik füze denemesi yaptı Hindistan denizaltından balistik füze denemesi yaptı
Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da çiftçileri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
15:44 Futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor'un saha görevlisinin yaptığı hareketle sinirden deliye döndü
15:32 41 madencimizin yaşamını yitirdiği faciadan sonra stüdyoya kömür yığdılar
15:17 Plajda cansız bedeni bulunan kızın mektubu açıldı! Kağıtta adı geçen 2 kişi gözaltına alındı
14:21 İran'dan sonra Tunus'ta da halk sokağa döküldü! Polis şiddetinin durması için protesto düzenliyorlar
14:20 Sigaraya yeni zam! Bugünden itibaren geçerli olacak
14:08 Maltepe'de korkunç olay! Annesinin bakıcısını çocuğunun gözü önünde öldürdü
13:38 Maden Mühendisleri Odası Başkanı: Gaz değişiminin fark edilmesi gerekiyordu, sensörlerle ilgili kuşkum var
11:07 Kış aylarının favorisi ıhlamurun kilosu, gram altınla yarışıyor! Fiyatı 600 lirayı geçti
09:55 Sanatçı Selami Şahin'den maden şehitlerine yardım mesajı: Onlara yardım etmek ibadet gibi kutsaldır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 16:17:41. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da çiftçileri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement