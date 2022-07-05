Hindistan'da gümrük yetkilileri Abu Dabi'den gelen uçakta kaçak saf altın ele geçirdi - Son Dakika
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Hindistan'da gümrük yetkilileri Abu Dabi'den gelen uçakta kaçak saf altın ele geçirdi

05.07.2022 11:24
Hindistan'da gümrük yetkilileri Abu Dabi'den gelen uçakta kaçak saf altın ele geçirdi

Hindistan'da gümrük yetkilileri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'den Yeni Delhi'ye giden bir uçağın koltuk şeritlerine gizlenmiş yaklaşık 1000 gram saf altın ele geçirdi.

Hindistan'da gümrük yetkilileri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'den Yeni Delhi'ye giden bir uçağın koltuk şeritlerine gizlenmiş yaklaşık 1000 gram saf altın ele geçirdi.

Al Arabiya'nın haberine göre, Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'na inen uçakta gizlenmiş yaklaşık 55 bin dolar değerinde işlenmemiş kaçak altın bulundu.

Yetkililer, Twitter'dan yaptıkları açıklamada, "Gümrük yetkilileri Abu Dabi'den gelen uçakta arama gerçekleştirdi ve koltuk şeritlerine gizlenmiş işlenmemiş altın buldu. Aramada 938,25 gram saf altın ele geçirildi." ifadesini kullandı.

Gümrük yetkilileri, olayla ilgili incelemelere devam edildiğini bildirdi.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Delhi, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da gümrük yetkilileri Abu Dabi'den gelen uçakta kaçak saf altın ele geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da gümrük yetkilileri Abu Dabi'den gelen uçakta kaçak saf altın ele geçirdi - Son Dakika
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