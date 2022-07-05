Hindistan'da 4 kollu ve 4 bacaklı doğan bebek ilgi odağı oldu! Halk, Hindu tanrısına benzettikleri bebeği görmek için evine akın etti

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Delhi, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hindistan'da gümrük yetkilileri Abu Dabi'den gelen uçakta kaçak saf altın ele geçirdi - Son Dakika

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