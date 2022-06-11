Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakarete yönelik protestoya polisin müdahalesinde 2 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakarete yönelik protestoya polisin müdahalesinde 2 kişi öldü

11.06.2022 11:06
Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakarete yönelik protestoya polisin müdahalesinde 2 kişi öldü

Hindistan'da iktidardaki Halk Partisinden (BJP) 2 yetkilinin İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle Carkand eyaletinde düzenlenen protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da iktidardaki Halk Partisinden (BJP) 2 yetkilinin İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle Carkand eyaletinde düzenlenen protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Hint medyasındaki haberlere göre, BJP Sözcüsü Nupur Sharma ve BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın protesto edildiği gösteriler ülke genelinde sürüyor.

Söz konusu yetkililer aleyhinde sloganlar atan protestocular Sharma'nın tutuklanmasını talep etti.

Hint polisinin, Carkand'ın başkenti Rançi'deki protestolarda taş atanları dağıtmak için havaya ateş açması sonucu bazı göstericilere kurşun isabet etti.

Rançi'de bulunan Rajendra Sağlık Bilimleri Enstitüsünün yetkilileri, taş ve saçma isabet etmesi sonucu yaralanan 12 kişinin hastaneye getirildiğini açıkladı.

Rançi Emniyet Müdürü Anshuman Kumar, yaralılardan ikisinin kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini doğruladı.

Emniyet yetkilileri, Rançi'de zaman zaman sokağa çıkma yasağı uyguladı.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Uttar Pradeş'te 136 kişi gözaltına alındı

Diğer yandan, Uttar Pradeş Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, üst düzey yetkililerle yaptığı toplantıda, "eyalette yasa dışı protestolara ve şiddet olaylarına katılanlara karşı en sert önlemlerin alınması" talimatı verdi.

Uttar Pradeş polisi, eyaletin farklı bölgelerindeki protestolara katılan 136 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bu arada gösteriler, ülkenin birçok kentinde barışçıl şekilde sürerken Batı Bengal eyaletinin Howrah kenti ve Uttar Pradeş 'in Prayagraj kentinde şiddet olaylarına dönüştü.

Batı Bengal hükümeti yetkilileri, Howrah'ta internet erişiminin 13 Haziran'a kadar yasaklandığını duyurdu.

Hindistan'da son günlerde BJP'nin önde gelen isimlerinin, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik ifadeleri tansiyonu yükseltti.

İktidar partisi söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine son verilmiş ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal da partiden ihraç edilmişti.

Sharma, gelen tepkiler üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım." ifadesini kullanmıştı.

Jindal ise BJP'nin verdiği kararın önemini vurgulayarak kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söylemişti.

Sharma'ya 9 Haziran'da "insanları çeşitli bölücü çizgiler temelinde kışkırtmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, 1 Haziran'da İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

Srivastava, Twitter paylaşımından dolayı 7 Haziran'da Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.

BJP'li yetkililerin, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri tüm dünyadaki Müslümanların tepkisini çekmişti.

Birçok ülkede protesto gösteri düzenlenirken çeşitli kurum ve kuruluşlar ile bunların yöneticileri söz konusu ifadeleri kınamıştı.

YORUMLAR
500
Azerbaycan'dan Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadelerine tepki Azerbaycan'dan Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadelerine tepki Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret eden iktidar partisi yetkilisine dava açıldı Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret eden iktidar partisi yetkilisine dava açıldı
Kaynak: AA

Hz Muhammed, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakarete yönelik protestoya polisin müdahalesinde 2 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 11:21:19. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakarete yönelik protestoya polisin müdahalesinde 2 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement