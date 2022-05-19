Hindistan'da mahkeme Keşmirli lider Yasin Malik'i "terörizmden" suçlu buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da mahkeme Keşmirli lider Yasin Malik'i "terörizmden" suçlu buldu

19.05.2022 13:39
Hindistan'da mahkeme Keşmirli lider Yasin Malik'i "terörizmden" suçlu buldu

YENİ Hindistan' da mahkeme, Cammu Keşmir Kurtuluş Cephesi (JKLF) lideri Yasin Malik'i "terör faaliyetlerinde bulunmaktan" suçlu buldu.

YENİ Hindistan' da mahkeme, Cammu Keşmir Kurtuluş Cephesi (JKLF) lideri Yasin Malik'i "terör faaliyetlerinde bulunmaktan" suçlu buldu.

Mahkeme başkanı Praveen Singh, davayı iddia makamları ve Malik'in savunmalarını dinlemek için 25 Mayıs'a erteledi.

Mahkeme, "terörizm faaliyetlerinde bulunmaktan" suçlu bulduğu Malik'ten bir sonraki duruşmaya kadar finansal varlıklarının kaynaklarına dair belgeler sunmasını istedi.

Malik, dava süresince suçlamaları reddederek, kendisinin "özgürlük savaşçısı" olduğunu iddia etti.

JKLF lideri Malik, terörist faaliyetlerde bulunmak, yasa dışı fon toplamak, terör örgütlerinin üyesi olmak, komplo kurmak ve bozgunculuk çıkarmak iddialarıyla yargılanıyordu.

Hindistan'da terör suçları kapsamında idam ve müebbet hapis cezası verilebiliyor.

2019'da gözaltına alınmıştı

Malik, Şubat 2019'da Hindistan yönetimince Kamu Güvenliği Yasası (PSA) kapsamında gözaltına alınmıştı.

Hindistan'da tartışmalı yasalardan 1978 tarihli PSA, "kamu düzenini bozma" gerekçesiyle kişilerin 3 aya kadar yargılama olmaksızın gözaltına alınabilmesine imkan tanıyor, bu süre 6 aya kadar uzatılabiliyor. Yasa kapsamında, devletin güvenliğini tehdit edenler 2 yıl boyunca gözaltında tutulabiliyor.

Öte yandan, Hint yönetimi, Mart 2019'da JKLF'nin yasaklandığını duyurmuştu.

Malik hakkında, "teröre sponsor" olma ve 1990'da 4 Hindistan Hava Kuvvetleri personelini öldürme suçlamasıyla ilgili ayrı davalar açılmıştı.

Malik, Mart 2020'de mahkemede yaptığı konuşmada, hakkında açılan davaları reddederek bunların "uydurulduğunu" belirtmişti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Terörizm, Mahkeme, Terör, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da mahkeme Keşmirli lider Yasin Malik'i 'terörizmden' suçlu buldu - Son Dakika


Son Dakika
13:59 Rusya, Azovstal fabrikasından tahliye edilen yaralı askerlerin görüntülerini paylaştı
13:57 Bıçaklı kavgada yaralılara müdahale için olay yerine gelen sağlıkçı, eşini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
13:52 Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız
13:46 İlk defa oy kullanacak seçmenlerin tercihi CHP oldu! En çok CHP, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada kararsızlar yer aldı
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 14:05:49. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da mahkeme Keşmirli lider Yasin Malik'i "terörizmden" suçlu buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement