Hindistan'da mahkeme Keşmirli lider Yasin Malik'i "terörizmden" suçlu buldu

YENİ Hindistan' da mahkeme, Cammu Keşmir Kurtuluş Cephesi (JKLF) lideri Yasin Malik'i "terör faaliyetlerinde bulunmaktan" suçlu buldu.

Mahkeme başkanı Praveen Singh, davayı iddia makamları ve Malik'in savunmalarını dinlemek için 25 Mayıs'a erteledi.

Mahkeme, "terörizm faaliyetlerinde bulunmaktan" suçlu bulduğu Malik'ten bir sonraki duruşmaya kadar finansal varlıklarının kaynaklarına dair belgeler sunmasını istedi.

Malik, dava süresince suçlamaları reddederek, kendisinin "özgürlük savaşçısı" olduğunu iddia etti.

JKLF lideri Malik, terörist faaliyetlerde bulunmak, yasa dışı fon toplamak, terör örgütlerinin üyesi olmak, komplo kurmak ve bozgunculuk çıkarmak iddialarıyla yargılanıyordu.

Hindistan'da terör suçları kapsamında idam ve müebbet hapis cezası verilebiliyor.

2019'da gözaltına alınmıştı

Malik, Şubat 2019'da Hindistan yönetimince Kamu Güvenliği Yasası (PSA) kapsamında gözaltına alınmıştı.

Hindistan'da tartışmalı yasalardan 1978 tarihli PSA, "kamu düzenini bozma" gerekçesiyle kişilerin 3 aya kadar yargılama olmaksızın gözaltına alınabilmesine imkan tanıyor, bu süre 6 aya kadar uzatılabiliyor. Yasa kapsamında, devletin güvenliğini tehdit edenler 2 yıl boyunca gözaltında tutulabiliyor.

Öte yandan, Hint yönetimi, Mart 2019'da JKLF'nin yasaklandığını duyurmuştu.

Malik hakkında, "teröre sponsor" olma ve 1990'da 4 Hindistan Hava Kuvvetleri personelini öldürme suçlamasıyla ilgili ayrı davalar açılmıştı.

Malik, Mart 2020'de mahkemede yaptığı konuşmada, hakkında açılan davaları reddederek bunların "uydurulduğunu" belirtmişti.