Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Müslüman gencin linç edilmesi davasında yeni rapor
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Hindistan'da Müslüman gencin linç edilmesi davasında yeni rapor

23 dakika önce

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde polis, Müslüman gencin linç edilerek öldürülmesine ilişkin açılan davada yargılanan 11 kişi hakkında "cinayet" suçlamasının yer almadığı yeni raporu mahkemeye sundu.

Hindistan'da Müslüman gencin linç edilmesi davasında yeni rapor, System.String[]

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde polis, Müslüman gencin linç edilerek öldürülmesine ilişkin açılan davada yargılanan 11 kişi hakkında "cinayet" suçlamasının yer almadığı yeni raporu mahkemeye sundu.

Yerel basında yer alan haberlerde, Jharkhand polisinin, Tabrez Ansari'nin cesedi üzerinde yapılan otopsi sonucu hazırlanan raporda, ölümün "stres" ve "kalp krizi"ne bağlı olduğunun ifade edilmesinin ardından, olaya ilişkin raporunu yeniden düzenlediği belirtildi.

Polisin, sanıklar hakkında cinayet suçlamalarına yer verilmeyen yeni raporunu mahkemeye sunduğu kaydedildi.

Yeni rapor doğrultusunda yargılamaları devam edecek sanıkların ölüm cezasına çarptırılmayacağı tahmin ediliyor.

Jharkhand eyaletinde 17 Haziran'da 24 yaşındaki Tabrez Ansari, motosiklet çaldığı iddiasıyla bir grup Hindu tarafından saldırıya uğramıştı.

Ansari, direğe bağlanarak 12 saat boyunca dövülmüş ve ertesi gün polis tarafından tutuklanmıştı. Gözaltında 4 gün tutulduktan sonra hastaneye sevk edilen Müslüman genç hayatını kaybetmişti.

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:04 Kaynak: AA
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