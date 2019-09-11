Hindistan'da Müslüman gencin linç edilmesi davasında yeni rapor

Ansari, direğe bağlanarak 12 saat boyunca dövülmüş ve ertesi gün polis tarafından tutuklanmıştı. Gözaltında 4 gün tutulduktan sonra hastaneye sevk edilen Müslüman genç hayatını kaybetmişti.

Jharkhand eyaletinde 17 Haziran'da 24 yaşındaki Tabrez Ansari, motosiklet çaldığı iddiasıyla bir grup Hindu tarafından saldırıya uğramıştı.

Yeni rapor doğrultusunda yargılamaları devam edecek sanıkların ölüm cezasına çarptırılmayacağı tahmin ediliyor.

Yerel basında yer alan haberlerde, Jharkhand polisinin, Tabrez Ansari'nin cesedi üzerinde yapılan otopsi sonucu hazırlanan raporda, ölümün "stres" ve "kalp krizi"ne bağlı olduğunun ifade edilmesinin ardından, olaya ilişkin raporunu yeniden düzenlediği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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