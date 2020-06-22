Hindistan'da "Remdesivir" ilacının muadilleri üretilmeye başlandı - Son Dakika

YENİ Hindistan'da iki şirket, ABD'li Gilead Sciences ilaç şirketiyle yaptıkları anlaşma kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için "acil durumlarda" kullanılmasına izin verilen "Remdesivir" adlı antiviral ilacın muadillerinin üretimine başladı.

ABD'li Gilead Sciences ile 13 Mayıs'ta Remdesivirin üretimi ve dağıtımı konusunda anlaşan "CIPLA" ve "Hetero Pharma" adlı Hint ilaç firmalarından yapılan açıklamaya göre, iki şirket antiviral ilacın muadillerinin üretimine başladı.

İlacın muadilini CIPLA "Cipremi", Hetero Pharma'da "Covifor" ismiyle piyasaya sunacak.

Üretilen antiviral ilaçlar ilk olarak Kovid-19 salgınından en çok etkilenen Delhi Ulusal Başkent Bölgesi ve Mumbai'deki hastanelere verilecek.

CIPLA firmasından yapılan açıklamada, ilacın hem devlet hem de serbest piyasa kanalları aracılığıyla dağıtılacağını bildirdi.

Hetero Pharma firması ise durumu ağır olan Kovid-19 hastalarında kullanılmak üzere 3 ila 4 hafta içerisinde 100 bin doz Remdesiviri üretmeyi planladığını kaydetti.

Hindistan Genel İlaç Denetim Kurumundan (DCGI) 2 Haziran'da yapılan açıklamada, Remdesivir'in acil durumlarda ve sadece 5 gün boyunca verilmesi koşuluyla kullanımına izin verildiği belirtilmişti.

Antiviral ilacın kullanımına Hindistan'ın yanı sıra ABD, Japonya ve Güney Kore'de de izin verilmişti.

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 427 bini geçerken, salgın dolayısıyla 13 bin 717 kişi hayatını kaybetmişti.