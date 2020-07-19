Hindistan'da sel felaketi: Nadir bulunan tek boynuzlu gergedanlar öldü - Son Dakika

Hindistan'da sel felaketi: Nadir bulunan tek boynuzlu gergedanlar öldü

Hindistan'ın kuzeyindeki sel felaketinde, aralarında nadir bulunan sekiz gergedanın da bulunduğu, 100 vahşi hayvanın telef olduğu belirtildi.

Hindistan'ın kuzeyindeki sel felaketinde, aralarında nadir bulunan sekiz gergedanın da bulunduğu, 100 vahşi hayvanın telef olduğu belirtildi.

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Assam eyaletindeki Kaziranga Ulusal Parkı, 21'inci yüzyıla girerken soyu tükenme tehdidiyle karşı karşıya kalan, dünyan en büyük tek boynuzlu gergedan nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

Ancak bu yıl ki muson yağmurları yüzünden, ulusal parkın neredeyse yüzde 85'i sular altında kaldı.

Sel felakei yüzünden, Assam eyaleti ve Nepal'deki en az 190 kişi ölürken, milyonlarca kişi evlerinden oldu.

Unesco Dünya Mirası sayılan Kaziranga Ulusal Parkı'nda en az 2400 tek boynuzlu gergedan yaşıyor.

Park yetkilileri, Hindustan Times gazetesine yaptığı açıklamada, sekiz gergedanın boğulduğunu belirtti.

Geyik, buffalo ve kirpilerin de aralarında bulunduğu onlarca diğer hayvan da, ya boğularak ya da sel sularından kaçmaya çalışırken araçların çarpması sonucu öldü.

Assam genelinde yüzlerce köy sular altında kalırken, evlerini kaybedenler için kamplar kuruldu.









Hindistan'ın kuzeydoğusu ve komşu ülkelerde, muson yağmurları döneminde sel ve toprak kaymaları sık görülüyor.

Ancak bu yılki felaket, Hindistan'ın koronavirüs salgınının yayılışını kontrol altına almaya çalıştığı bir dönemde geldi. Bir milyondan fazla vakanın bulunduğu ülke, bu alanda dünya üçüncüsü.

Hindistan, Assam, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 17:37 

Son Dakika Dünya Hindistan'da sel felaketi: Nadir bulunan tek boynuzlu gergedanlar öldü - Son Dakika Dünya
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