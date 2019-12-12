Hindistan'da vatandaşlık yasası protestosu: 1 ölü - Son Dakika
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Hindistan'da vatandaşlık yasası protestosu: 1 ölü

6 saat önce

Hindistan'da sığınmacılara yönelik yeni vatandaşlık yasasının onaylanmasının ardından düzenlenen protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da vatandaşlık yasası protestosu: 1 ölü, System.String[]

Hindistan'da sığınmacılara yönelik yeni vatandaşlık yasasının onaylanmasının ardından düzenlenen protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Bangladeş, Pakistan ve Afganistan'daki Müslüman olmayan azınlıkları korumak amacıyla vatandaşlık yasasında yapılan değişikliği Çarşamba günü parlamentoda onayladığını açıklamasının ardından Bangladeş sınırında bulunan Assam eyaletinde binlerce kişi sokaklara döküldü. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale ederek dağıtmaya çalıştı. Tansiyonun giderek yükseldiği eyalette polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Assam'da bulunan Gauhati Tıp Fakültesi Hastanesinin başhekimi Ramen Talukdar, kurşunların isabet ettiği 5 protestocunun hastaneye getirildiğini ve 1'inin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hindistan'ın Assam eyaletinde son 2 gündür sokak gösterilerinin artmasının ardından bölgeye olayların engellenmesi için binlerce asker gönderilmişti.

(İHA)

Narendra Modi, Hindistan, Assam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:35 Kaynak: İHA
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