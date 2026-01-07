Hindistan'da Yıkım Gerginliği: 5 Polis Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hindistan'da Yıkım Gerginliği: 5 Polis Yaralandı

Hindistan\'da Yıkım Gerginliği: 5 Polis Yaralandı
07.01.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Delhi'de cami çevresindeki yapıların yıkımına itiraz edenlerle polis arasında arbede çıktı.

Hindistan'da bir caminin yanında "mülkiyet ihlali olan" yapıların yıkılmasına itiraz eden bölge sakinleriyle polis arasında çıkan arbedede 5 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Hindistan basınındaki haberlere göre, yetkililer ve işçilerden oluşan yaklaşık 300 kişilik ekip, Yeni Delhi'de mahkeme kararıyla bir cami ve mezarlık yakınındaki alanda "mülkiyet ihlali olduğu" belirtilen yapılar için yıkım çalışmalarına başladı.

Bölge sakinlerinin yetkililere taş atarak yıkıma tepki göstermesinin ardından polis, göz yaşartıcı gazla olaya müdahale etti.

Arbedede 5 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Yeni Delhi Yüksek Mahkemesi, Kasım 2025'te "mülkiyet ihlali" gerekçesiyle arazideki yapıların kaldırılması yönünde karar vermişti.

Ardından, Delhi Belediye Şirketi (MCD), Aralık 2025'te, caminin yönetim komitesi veya Delhi Vakıf Kurulu tarafından "işgal edildiği belirtilen" arazinin mülkiyetini kanıtlayan herhangi bir belge sunulmadığını, bu nedenle alandaki yapıların yıkılabilir olduğunu belirtmişti.

Öte yandan, Delhi Yüksek Mahkemesi yargıcı dün, yıkım emrine itiraz eden dilekçeye ilişkin yetkili makamlara bildirimde bulunarak "konunun değerlendirilmesi ve yanıtlanması gerektiğini" ifade etmişti.

Yıkıma itiraz eden caminin yönetim kurulu, mülkün cami tarafından kullanıldığını ve vakıf yasası uyarınca vakıf kuruluna kira ödediklerini belirtmişti.

Cami yönetim kurulu, arazideki yapıların yıkımına itiraz etmediklerini ancak yakınlardaki mezarlığa müdahaleden duydukları endişeyi ifade etmişti.

Vakıflar hakkındaki yasa tasarısı

Hindistan'da merkezi hükümet, Müslümanlara ait vakıf mülkleri üzerindeki kontrolünü genişletmek için 1995 tarihli Vakıf Yasası'nda değişiklik yapmak istiyordu.

Yasada yapılan değişikliklerle hükümete din, eğitim ya da yardım amaçlı faaliyet gösteren Müslümanlara ait vakıfların mülk ve arazilerine teftiş ve müdahale hakkı verilmesi hedefleniyordu.

Ülke genelinde büyük tepkilere yol açan Vakıf Yasası'ndaki değişiklikler, 5 Nisan 2025'te Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun onayını almasının ardından 8 Nisan 2025'te yürürlüğe girerek yasalaşmıştı.

Uttar Pradeş eyaletinde yasayı protesto eden 300 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı. Batı Bengal eyaletinde ise "Vakıf Yasası" nedeniyle çıkan olaylarda 118 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Yeni Delhi, Hindistan, Güvenlik, Güncel, Polis, Delhi, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Yıkım Gerginliği: 5 Polis Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tel Aviv’de büyük panik: İsrail, Türkiye’ye engel olamıyor Tel Aviv'de büyük panik: İsrail, Türkiye'ye engel olamıyor
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman! Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı
Resmen açıklandı Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı Resmen açıklandı! Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz
Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan’a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan'a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır

12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:41
Anlaşma tamam Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy’e getiriyor
Anlaşma tamam! Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
11:03
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü
Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 12:42:59. #7.11#
SON DAKİKA: Hindistan'da Yıkım Gerginliği: 5 Polis Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.