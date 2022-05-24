Hindistan'ın Assam eyaletindeki selde ölü sayısı 25'e yükseldi - Son Dakika
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Hindistan'ın Assam eyaletindeki selde ölü sayısı 25'e yükseldi

24.05.2022 10:52

Hindistan'ın Assam eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e ulaştı.

Hindistan'ın Assam eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e ulaştı.

Hindistan'ın Assam eyaletinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında bilanço artıyor. Assam Su Kaynakları Bakanı Pijush Hazarika yaptığı açıklamada, "Son 10 gün içinde 20 kişi boğularak hayatını kaybetti, toprak kaymalarında ise 5 kişi yaşamını yitirdi" ifadelerini kullandı. Hazarika 650 binden fazla kişinin ise evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Demiryolu ağının bir bölümünün büyük ölçüde hasar gördüğü eyalette yetkililer, 20 noktada 95 binden fazla kişiye geçici barınak sağlayan 366 yardım kampı kurdu.

BİN 800'DEN FAZLA KÖY SULAR ALTINDA KALDI

Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumuna göre Tibet'ten Hindistan'a ve Bangladeş'e akan dünyanın en büyük nehirlerinden biri olan Brahmaputra Nehrinde su seviyesinin yükselmesi sonucu Assam eyaletinin 26 bölgesinde bin 709 köy sular altında kaldı. Eyalet genelinde 82 bin 503 hektarlık tarım arazisi de hasar gördü.

(İHA)

Hindistan'ın Assam eyaletindeki selde ölü sayısı 25'e yükseldi
Hindistan'ın Assam eyaletindeki selde ölü sayısı 25'e yükseldi
Hindistan'ın Assam eyaletindeki selde ölü sayısı 25'e yükseldi
Hindistan'ın Assam eyaletindeki selde ölü sayısı 25'e yükseldi
Hindistan'ın Assam eyaletindeki selde ölü sayısı 25'e yükseldi
Hindistan'ın Assam eyaletindeki selde ölü sayısı 25'e yükseldi
Hindistan'ın Assam eyaletindeki selde ölü sayısı 25'e yükseldi
Hindistan'ın Assam eyaletindeki selde ölü sayısı 25'e yükseldi

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Kaynak: İHA

India, Assam, Sel, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'ın Assam eyaletindeki selde ölü sayısı 25'e yükseldi - Son Dakika


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