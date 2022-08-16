Hindistan'da "Bilkis Bano" adlı toplu tecavüz ve cinayet davasında 11 hükümlü serbest kaldı - Son Dakika
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Hindistan'da "Bilkis Bano" adlı toplu tecavüz ve cinayet davasında 11 hükümlü serbest kaldı

16.08.2022 19:54
Hindistan'da "Bilkis Bano" adlı toplu tecavüz ve cinayet davasında 11 hükümlü serbest kaldı

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde 2002'deki çıkan olaylar sırasında yaşanan ve "Bilkis Bano davası" olarak bilinen toplu tecavüz ve cinayet nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 11 kişi serbest bırakıldı.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde 2002'deki çıkan olaylar sırasında yaşanan ve "Bilkis Bano davası" olarak bilinen toplu tecavüz ve cinayet nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 11 kişi serbest bırakıldı.

Aljazeera'de yer alan habere göre, Bilkis Bano davasında ömür boyu hapis cezası verilen 11 hükümlü, eyalet hükümetinin ceza indirimi için başvurularını onaylamasının ardından, Gujarat'ın Godhra kasabasındaki hapishaneden salıverildi.

The Indian Express gazetesine açıklama yapan bir yetkili, 11 hükümlü tarafından yapılan tahliye başvurusunun hapisteki "14 yılın tamamlanması" nedeniyle değerlendirildiğini bildirdi.

Hindistan'da ömür boyu hapis cezaları genellikle 14 yıl hapisle sınırlanıyor.

Başkent Yeni Delhi'de avukatlık yapan Mehmood Pracha, Aljazeera'ye yaptığı açıklamada, serbest kalan hükümlülerin iktidardaki Bharatiya Janta Partisi'ne (BJP) yakın olduğunu savundu.

Tüm Hindistan İlerici Kadınlar Derneğince (AIPWA) yapılan açıklamada ise eleştirilen serbest bırakma kararının, benzeri olayların yaşanmasını teşvik edeceği kaydedildi.

Açıklamada, 11 mahkumun serbest bırakılması yönündeki kararın Hindistan'ın İngiliz yönetiminden bağımsızlığının 75 yılının kutladığı günde denk geldiği yer aldı.

Gujarat olayları

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde 27 Şubat 2002'de Godhra istasyonu yakınlarında çıkan tren yangınında, 60 Hindu hacının öldürülmesinin ardından eyalette olaylar başlamıştı.

Yangından Müslümanları sorumlu tutan Hindu çeteler, Gujarat'ta Müslüman mahallelerine ve köylerine saldırmış, olaylarda bine yakın kişi yaşamını yitirmiş ve yüzlerce kadına tecavüz edilmişti.

Hindistan'ın mevcut Başbakanı Narendra Modi, ayaklanma sırasında Gujarat eyaletinin başbakanı olarak görev yapıyordu. Modi, Müslümanlara yönelik cinayetleri durdurmak için yeterli çabayı göstermemekle suçlanmıştı.

Bilkis Bano davası

Müslüman karşıtı şiddet dalgasında eyaletin Limkheda bölgesinde yaşayan Bilkis Bano isimli Müslüman kadın, toplu tecavüze uğramış ve 3 yaşındaki kızı Saleha ile ailesinden 14 kişi öldürülmüştü. O sırada 21 yaşında ve 5 aylık hamile olan Bano ise katliam sırasında ölü taklidi yaparak hayatta kalmış ancak daha sonra bilincini kaybetmişti.

Mahkeme kararında Saleha'nın kafasını yere çarparak öldürüldüğü belirtilmişti.

Bano, mahkemede hüküm giyen 11 kişinin kendi mahallesinden olduğunu söylemişti.

Mahkeme 2008 yılında suçlu bulduğu 13 sanığın 11'inin toplu tecavüz ve cinayet suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum etmişti.

17 yıllık hukuk mücadelesinin ardından, Yüksek Mahkeme 2019'da Bano'ya 63 bin dolar tazminat ödenmesine karar vermişti.

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Kaynak: AA

Gujarat, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da 'Bilkis Bano' adlı toplu tecavüz ve cinayet davasında 11 hükümlü serbest kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da "Bilkis Bano" adlı toplu tecavüz ve cinayet davasında 11 hükümlü serbest kaldı - Son Dakika
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